Il Sole 24 Ore: Трамп выполняет обещание, оставив России «грязную работу» на Ближнем Востоке Внешняя политика США на Ближнем востоке меняется, как и обещал в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп. Вместе с Россией они меняют регион, в частности, Вашингтон отказывается от требований к Башару Асаду покинуть пост президента Сирии. Впрочем, это не означает, что отношения между Москвой и Вашингтоном улучшатся, считает Il Sole 24 Ore. 4 апреля 2017 Il Sole 24 Ore

Il Sole 24 Ore: главная задача Путина в 2017 году — сохранить популярность перед выборами Все важные события и решения российские власти будут принимать уже в 2018 году, после президентских выборов, считает Il Sole 24 Ore. В 2017 году перед Кремлём будет стоять одна задача — сохранить популярность Путина, несмотря на проблемы в экономике. 18 января 2017 Il Sole 24 Ore

Il Sole 24 Ore: Лавров парировал «колкое» поздравление Керри В ходе встречи в Москве госсекретарь США Джон Керри поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с днем рождения. Он сделал это в шутливой форме, но достаточно колко. Впрочем, глава российской дипломатии не растерялся, сообщает Il Sole 24 Ore. 25 марта 2016 Il Sole 24 Ore

Реконструкция Бородинского сражения впечатлила итальянскую прессу Бородинское сражение – это символ «победоносной войны за Отечество против захватчиков и несокрушимой способности армии и русского народа к сопротивлению», считает издание Il Sole 24 Ore. Этой битве посвящено множество художественных произведений, и каждый год в Подмосковье проходит ее реконструкция. 8 сентября 2015 Il Sole 24 Ore

Il Sole 24 Ore: В новой ядерной гонке будет больше двух участников США и Россия все больше отходят от политики сокращения наступательных вооружений, пишет издание Il Sole 24 Ore. По мнению итальянской газеты, вскоре может начаться новая ядерная гонка. И другие страны, обладающие ядерным оружием, могут к ней присоединиться. 4 августа 2015 Il Sole 24 Ore

Il Sole 24 Ore: Москва и Грозный устроили интернету в России тяжелые времена Роскомнадзор направил Google, Facebook и Twitter письма с предупреждением о том, что их сервисы могут быть заблокированы, поскольку они не соблюдают так называемый закон о блогерах. Таким образом российское правительство пытается установить контроль над потоками информации в интернете, считает издание Il Sole 24 Ore. Тем временем лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров ополчился на сервис WhatsApp. 21 мая 2015 Il Sole 24 Ore

Никонов: Сноуден больше не станет вредить США На встрече с правозащитниками в аэропорту Шереметьево Сноуден заявил, что собирается попросить временное политическое убежище в России. Для этого он готов прекратить нападки на США, сообщает Il Sole 24 Ore. 12 июля 2013 Il Sole 24 Ore

Il Sole 24 Ore: Россия и США понимают только язык холодной войны В современном мире ни США, ни Россия не сумели найти общий язык и адаптироваться к новым условиям. И сейчас они возвращаются к тому, что им уже хорошо знакомо: соперничеству друг с другом в духе холодной войны. К такому выводу пришел журналист итальянского издания Il Sole 24 Ore. 26 июня 2013 Il Sole 24 Ore