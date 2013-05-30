Il Sole 24 Ore
Il Sole 24 Ore: Трамп выполняет обещание, оставив России «грязную работу» на Ближнем Востоке
Внешняя политика США на Ближнем востоке меняется, как и обещал в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп. Вместе с Россией они меняют регион, в частности, Вашингтон отказывается от требований к Башару Асаду покинуть пост президента Сирии. Впрочем, это не означает, что отношения между Москвой и Вашингтоном улучшатся, считает Il Sole 24 Ore.
Il Sole 24 Ore: главная задача Путина в 2017 году — сохранить популярность перед выборами
Все важные события и решения российские власти будут принимать уже в 2018 году, после президентских выборов, считает Il Sole 24 Ore. В 2017 году перед Кремлём будет стоять одна задача — сохранить популярность Путина, несмотря на проблемы в экономике.
Il Sole 24 Ore: Лавров парировал «колкое» поздравление Керри
В ходе встречи в Москве госсекретарь США Джон Керри поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с днем рождения. Он сделал это в шутливой форме, но достаточно колко. Впрочем, глава российской дипломатии не растерялся, сообщает Il Sole 24 Ore.
Реконструкция Бородинского сражения впечатлила итальянскую прессу
Бородинское сражение – это символ «победоносной войны за Отечество против захватчиков и несокрушимой способности армии и русского народа к сопротивлению», считает издание Il Sole 24 Ore. Этой битве посвящено множество художественных произведений, и каждый год в Подмосковье проходит ее реконструкция.
Il Sole 24 Ore: В новой ядерной гонке будет больше двух участников
США и Россия все больше отходят от политики сокращения наступательных вооружений, пишет издание Il Sole 24 Ore. По мнению итальянской газеты, вскоре может начаться новая ядерная гонка. И другие страны, обладающие ядерным оружием, могут к ней присоединиться.
Il Sole 24 Ore: Москва и Грозный устроили интернету в России тяжелые времена
Роскомнадзор направил Google, Facebook и Twitter письма с предупреждением о том, что их сервисы могут быть заблокированы, поскольку они не соблюдают так называемый закон о блогерах. Таким образом российское правительство пытается установить контроль над потоками информации в интернете, считает издание Il Sole 24 Ore. Тем временем лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров ополчился на сервис WhatsApp.
Никонов: Сноуден больше не станет вредить США
На встрече с правозащитниками в аэропорту Шереметьево Сноуден заявил, что собирается попросить временное политическое убежище в России. Для этого он готов прекратить нападки на США, сообщает Il Sole 24 Ore.
Il Sole 24 Ore: Россия и США понимают только язык холодной войны
В современном мире ни США, ни Россия не сумели найти общий язык и адаптироваться к новым условиям. И сейчас они возвращаются к тому, что им уже хорошо знакомо: соперничеству друг с другом в духе холодной войны. К такому выводу пришел журналист итальянского издания Il Sole 24 Ore.
Гуриев «сбежал» из России из-за нового дела «ЮКОСА»
Известный российский экономист Сергей Гуриев считает, что готовится новое дело о «ЮКОСе». И не исключено, пишет Il Sole 24 Ore, что именно поэтому он ушел с занимаемых постов и предпочел покинуть Россию.