HLN
В США жестокая приемная мать не ушла от наказания
Суд присяжных в США счел жестокими методы воспитания, которые использовала американка Джессика Бигли в отношении своего приемного сына из России. Она вливала ему в рот острый соус, а затем заставляла стоять под ледяным душем.
Жестокость к ребенку из России шокировала Америку
Ведущая шоу «Суперняня» считает, что скандальное видео, на котором 36-летняя Джессика Бигли воспитывает приемного ребенка из России при помощи острого соуса и холодного душа, показывает, что таким образом можно получить совершенно обратный результат. Существует риск вообще потерять контакт с ребенком.
Путин дал старт «деспот-шоу талантов»
Гости шоу Джой Бехар на CNN прокомментировали выступление Владимира Путина на благотворительном вечере в Санкт-Петербурге. По их словам, оно не особенно смягчило образ российского премьера и вскрыло его певческие недостатки.