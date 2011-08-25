В США жестокая приемная мать не ушла от наказания Суд присяжных в США счел жестокими методы воспитания, которые использовала американка Джессика Бигли в отношении своего приемного сына из России. Она вливала ему в рот острый соус, а затем заставляла стоять под ледяным душем. 25 августа 2011 HLN

Жестокость к ребенку из России шокировала Америку Ведущая шоу «Суперняня» считает, что скандальное видео, на котором 36-летняя Джессика Бигли воспитывает приемного ребенка из России при помощи острого соуса и холодного душа, показывает, что таким образом можно получить совершенно обратный результат. Существует риск вообще потерять контакт с ребенком. 2 февраля 2011 HLN