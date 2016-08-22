GS: Запад молчит о репрессиях Киева в лучших традициях мафии Недавний допрос в СБУ известной украинской журналистки и писательницы Мирославы Бердник стал еще одним примером гонений Киева на тех, кто говорит правду о нынешнем режиме, пишет Globalist Syndication. Но западные СМИ не расскажут об этом и остальных случаях репрессий, запугиваний и убийств инакомыслящих, следуя заговору молчания, который очень напоминает кодекс мафии, отмечает итальянское издание. 22 августа 2016 Globalist syndication

Кьеза: После оправдания Милошевича следует судить западных лидеров Гаагский трибунал, по сути, оправдал бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, признав его невиновным в геноциде в Сребренице. Западные СМИ умолчали об этом, несмотря на то что эта новость имела бы эффект разорвавшейся бомбы, считает итальянский журналист Джульетто Кьеза. На своей странице портала Globalist Syndication он отмечает, что теперь западные лидеры должны по меньшей мере извиниться, а то и сами сесть на скамью подсудимых. 17 августа 2016 Globalist syndication

Турецкие журналисты «назначили» Путина спонсором терроризма Близкая к правящим кругам турецкая газета Star фактически обвинила Россию в совершении теракта в Стамбуле. Как сообщает итальянское издание Globalist Syndication, в своей статье турки назвали Россию, Сирию и Иран наиболее вероятными заказчиками взрыва, совершенного смертником из Саудовской Аравии. 14 января 2016 Globalist syndication

Ассанж: Немцова убили чеченские «конкуренты» ФСБ Немцов был убит чеченскими спецслужбами, чтобы показать ФСБ, что те не контролируют даже Москву. Так считает основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Он также отметил, что лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров, возможно, и не отдавал этот приказ лично. Это мог быть кто-то менее высокопоставленный, кто хотел показать свою полезность Кадырову, передает слова Ассанжа издание Globalist Syndication. 24 марта 2015 Globalist syndication

Globalist Syndication: От перемирия на Украине выиграли все, кроме США Перемирие, заключенное в результате минских переговоров, было на руку всем, кроме США. Америка пыталась разжечь конфликт, чтобы еще больше ослабить Москву и разрушить партнерские отношения между Россией и Европой. Однако лидеры Германии и Франции осознали это и впервые с момента начала конфликта выступили против планов США, пишет издание Globalist Syndiсation. 26 февраля 2015 Globalist syndication

Джульетто Кьеза: Почему Шотландии можно, а Донбассу нет? По мнению европейских лидеров, «не все референдумы одинаково полезны», иронизирует итальянский журналист, писатель и политический деятель Джульетто Кьеза. Иначе как объяснить то, что Европа признала итоги шотландского референдума, но отвергла точно такие же народные волеизъявления в Крыму и на Донбассе? 25 сентября 2014 Globalist syndication