Gizmodo: Америка оставляет за собой право ударить по российским сетям после выборов В американской прессе появилась информация, что Барак Обама и его окружение решили отложить «ответные меры» против России за приписываемые ей хакерские атаки до окончания выборов в США, пишет Gizmodo. Однако что именно будет представлять собой этот «пропорциональный ответ», пока неизвестно: президент ступает на нехоженую тропу, отмечает издание. 8 ноября 2016 Gizmodo

Gizmodo: Разлад с Западом помешал амбициозным планам «преемника Путина» Идея строительства автострады, которая должна соединить Лондон и Нью-Йорк, пока не получила особого развития, сообщает Gizmodo. Издание отмечает, что автором этого амбициозного проекта выступил «близкий друг и возможный преемник Путина» Владимир Якунин. Но его реализация может потребовать сотрудничества с США, Канадой и Европой, с которыми из-за украинского кризиса у Москвы напряженные отношения. 3 августа 2015 Gizmodo

Gizmodo: Американцы покорили Луну ради военного превосходства над Москвой В свое время США запустили проект лунной экспедиции, чтобы догнать советскую космическую программу и испытать межконтинентальные баллистические ракеты, пишет Gizmodo. Сегодня же Луна не представляет стратегического интереса для американских военных, поэтому ждать появление на ней постоянной базы не стоит, считает издание. 16 июня 2015 Gizmodo