Gizmodo
Gizmodo: Америка оставляет за собой право ударить по российским сетям после выборов
В американской прессе появилась информация, что Барак Обама и его окружение решили отложить «ответные меры» против России за приписываемые ей хакерские атаки до окончания выборов в США, пишет Gizmodo. Однако что именно будет представлять собой этот «пропорциональный ответ», пока неизвестно: президент ступает на нехоженую тропу, отмечает издание.
Gizmodo: Разлад с Западом помешал амбициозным планам «преемника Путина»
Идея строительства автострады, которая должна соединить Лондон и Нью-Йорк, пока не получила особого развития, сообщает Gizmodo. Издание отмечает, что автором этого амбициозного проекта выступил «близкий друг и возможный преемник Путина» Владимир Якунин. Но его реализация может потребовать сотрудничества с США, Канадой и Европой, с которыми из-за украинского кризиса у Москвы напряженные отношения.
Gizmodo: Американцы покорили Луну ради военного превосходства над Москвой
В свое время США запустили проект лунной экспедиции, чтобы догнать советскую космическую программу и испытать межконтинентальные баллистические ракеты, пишет Gizmodo. Сегодня же Луна не представляет стратегического интереса для американских военных, поэтому ждать появление на ней постоянной базы не стоит, считает издание.
Gizmodo: Новейший российский процессор опоздал на несколько лет
Новый российский микропроцессор «Эльбрус-4С» значительно уступает своим западным конкурентам, пишет Gizmodo. Тем не менее его создание говорит о том, что Россия сделала «крохотный» шаг по направлению к технологической независимости, отмечает издание.