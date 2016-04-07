Gefle Dagblad: Шведов пугают Россией те, кто хочет в НАТО

Шведские СМИ и политики распространяют ложные обвинения против России, чтобы запугать сограждан и заставить их одобрить присоединение к НАТО, пишет Gefle Dagblad. Между тем именно США, НАТО и ЕС спровоцировали рост террористической угрозы и кризис с мигрантами, а президент Путин показал себя более мудрым стратегом, чем все западные военные, отмечает автор. Поэтому шведам стоит больше доверять России, чем «мировому жандарму», говорится в статье.