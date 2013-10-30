Gawker повеселила любовь Дурова бросаться деньгами

Создатель ВКонтакте Павел Дуров, который прославился тем, что метал c балкона самолетики из пятитысячных банкнот и наблюдал за тем, как толпа дерется за трофеи, до сих пор считает это одним из самых «веселых моментов» в карьере. Миллиардер утверждает: для него важны не деньги, а идеи. Однако издание Gawker усомнилось в «альтруизме» Дурова.