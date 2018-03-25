Fox News: американские левые нашли ещё одного «российского агента» — NRA Американские демократы продолжают «истерить» по поводу «внедрения» России в США, сообщает Fox News. По данным канала, на этот раз они подхватили ничем не подтверждённые заявления о том, что Москва якобы проникла в Национальную стрелковую ассоциацию США, которая занимается защитой интересов владельцев огнестрельного оружия. 25 марта 2018 Fox News

Fox News: упадок института семьи в США — катастрофа, которая политикам на руку Рождение детей вне брака и отсутствие отца в семье стало в Америке новой нормой, констатирует ведущий Fox News Такер Карлсон. Как показывают исследования, мальчики, воспитанные матерями-одиночками, гораздо чаще страдают алкоголизмом и наркоманией, остаются без работы и образования и оказываются неспособны создавать собственные семьи. Однако некоторым американским политикам такой расклад выгоден, отмечает журналист. 24 марта 2018 Fox News

Fox News: главный иностранный агент — это CNN Глава CNN Джефф Зукер раскритиковал Fox News, назвав его «подконтрольным государству» каналом. Между тем, как удалось установить Fox, CNN сотрудничает сразу с несколькими «авторитарными режимами», распространяя выгодную им пропаганду. Тем не менее, как отмечает ведущий Такер Карлсон, регистрироваться в США в качестве иностранного агента вынуждают не CNN, а, например, канал RT. 23 марта 2018 Fox News

Болтон о России: я никогда не стеснялся своих взглядов — но теперь они в прошлом В интервью телеканалу Fox News новый советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что всё, что он говорил в частных разговорах, в том числе о России, «уже в прошлом» в связи с его назначением на пост. При этом Болтон уточнил, что никогда не стеснялся своих взглядов. 23 марта 2018 Fox News

Лицемерие и двойные стандарты: Fox объяснил, почему Обаме поздравление Путина сошло с рук, а Трампу — нет Когда президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с переизбранием, американские СМИ обрушились на него с жёсткой критикой, передаёт Fox News. Однако когда с победой на выборах Путина поздравлял Барак Обама, такой поступок американского президента не вызвал никакого ажиотажа. Такая разница в подходе, как считает ведущий канала, говорит о «лицемерии и двойных стандартах» американских СМИ. 23 марта 2018 Fox News

Fox News: экс-директор ЦРУ пригрозил Трампу «свалкой истории» Уволив бывшего заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, Трамп не на шутку разозлил американскую закулису, сообщает Fox News. Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан предрёк президенту «место опозоренного демагога на свалке истории». А бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр многозначительно предупредила в Twitter, что «бесить» Бреннана не стоит. 20 марта 2018 Fox News

Fox News: в США людей продолжают оценивать не по личным качествам, а по цвету кожи В США демократы всё активнее поддерживают открытую расистскую дискриминацию, которая стала, по своей сути, всеобъемлющей, передаёт Fox News. Построить общество, не обращающее внимание на цвет кожи, не удалось, при этом вопрос расовой или гендерной принадлежности продолжает играть важную роль. 17 марта 2018 Fox News

Fox News: Великобритания закрыта для «радикальных христиан», но радушно встречает боевиков ИГ Христиане-консерваторы угрожают мультикультурализму, полагают власти Соединённого Королевства. Как передаёт Fox News, Великобритания отказывается впускать на свою территорию правых журналистов и блогеров, зато приветствует возвращение сотен джихадистов с Ближнего Востока. 14 марта 2018 Fox News

Fox News: «безголовые» американские СМИ солидарны с Путиным — им нужна неразбериха Хотя комитет по разведке палаты представителей конгресса США не нашёл доказательств сговора Трампа с Россией, американские левые не прекратят нападки на президента, уверен канадский публицист Марк Стайн. В эфире Fox News Стайн призвал американцев перестать «носиться с Россией» и начать бороться с постыдными злоупотреблениями в ФБР и Минюсте. 13 марта 2018 Fox News

Fox News: судьба нелегалов волнует американских демократов больше, чем безопасность собственных граждан Американские левые с некоторых пор готовы защищать интересы нелегальных мигрантов в ущерб безопасности граждан США, сообщает Fox News. Как подчёркивает ведущий канала Такер Карлсон на примере одного такого случая, подобная политика демократов, по-видимому, теперь касается даже тех нелегалов, которые совершают тяжкие преступления. 13 марта 2018 Fox News