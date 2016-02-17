Fox 5
FOX 5: расследование «российского дела» возбудило в США интерес к русской кухне
На фоне расследования «вмешательства» России в президентские выборы в США на радость тематическим заведениям возрос интерес к русской культуре, передаёт FOX 5. Так, вашингтонский ресторан Mari Vanna утверждает, что гостей у него прибавилось — как и прибыли. Однако даже в условиях дипломатической напряжённости вместо споров о политике в заведении обсуждают, что же объединяет русских и американцев.
Fox 5: В американском изоляторе по неизвестной причине умер россиянин
Россиянин Игорь Зязин, заключенный в изолятор Иммиграционной и таможенной полиции США, умер от неизвестного заболевания, сообщает Fox 5. В ожидании бригады скорой помощи медицинский персонал сделал ему искусственное дыхание, но по пути в госпиталь больной скончался. На момент смерти у Зязина не было судимостей на территории США, отмечает канал.
Fox 5: Пентагон научит «Морского охотника» выслеживать противника
Fox 5 сообщил о том, что 2 мая ВМС США начали испытания нового беспилотного корабля Sea Hunter, который сможет патрулировать мировые океаны в поиске вражеских подлодок без единого человека на борту. Американский телеканал называет Sea Hunter новым словом в морской обороне страны.
Обама: «Вторая по мощи армия» не поможет России победить в Сирии
Президент США Барак Обама назвал российские вооруженные силы «вторыми по мощи в мире». Он подчеркнул, что «горстка повстанцев» не в состоянии с ними тягаться, тем не менее добиться стабилизации обстановки в Сирии военным путем все равно не удастся. Поэтому американский лидер призвал Москву сотрудничать с США и помочь Вашингтону сместить сирийского президента Башара Асада политическими средствами.