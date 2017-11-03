Finanz und Wirtschaft
Finanz und Wirtschaft: сельское хозяйство нескоро снимет Россию с «нефтяной иглы»
Экономический кризис и падение цен на нефть привёли к значительному понижению доходов России от экспорта энергоносителей, пишет Finanz und Wirtschaft. Вместе с тем кризис дал сильный толчок для развития сельского хозяйства, однако до «освобождения от нефтяной зависимости» России ещё далеко, отмечает швейцарское издание.
Эксперт: Россия не боится кризиса, потому что ее экономика «непотопляема»
Несмотря на экономический кризис, россияне сохраняют спокойствие, так как уверены в стабильности государства и «непотопляемости» российской экономики, заявил в интервью Finanz und Wirtschaft финасовый аналитик Маттиас Зиллер. Поскольку России удалось достичь высокой степени самообеспечения, угрозы инфляции и банкротства банков нет, подчеркнул эксперт.