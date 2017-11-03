Finanz und Wirtschaft: сельское хозяйство нескоро снимет Россию с «нефтяной иглы»

Экономический кризис и падение цен на нефть привёли к значительному понижению доходов России от экспорта энергоносителей, пишет Finanz und Wirtschaft. Вместе с тем кризис дал сильный толчок для развития сельского хозяйства, однако до «освобождения от нефтяной зависимости» России ещё далеко, отмечает швейцарское издание.