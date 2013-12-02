Examiner
Examiner: Депутаты «замахнулись» на основы Конституции
Депутаты Евгений Федоров и Елена Мизулина предложили внести поправки в Конституцию, которые могут изменить ее основы. Первая касается введения государственной идеологии, а вторая – внесения православной доктрины в преамбулу Конституции.
Examiner: Арест Варламова - заговор против российского хоккея
Недавний арест хоккеиста Семена Варламова - это заговор США с целью не допустить победы российской сборной на Олимпиаде в Сочи. Такого мнения придерживается глава думского комитета по физкультуре Игорь Ананских, сообщает издание Examiner.
Альтернативные президентские дебаты в США пройдут по системе плей-офф
30 октября в США пройдет второй раунд открытых президентских дебатов с участием кандидатов, не входящих в политический истеблишмент страны. Как отмечает Examiner, основные американские СМИ приняли решение их игнорировать. Однако избиратели смогут увидеть дебаты в эфире RT.