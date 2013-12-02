Examiner: Депутаты «замахнулись» на основы Конституции Депутаты Евгений Федоров и Елена Мизулина предложили внести поправки в Конституцию, которые могут изменить ее основы. Первая касается введения государственной идеологии, а вторая – внесения православной доктрины в преамбулу Конституции. 2 декабря 2013 Examiner

Examiner: Арест Варламова - заговор против российского хоккея Недавний арест хоккеиста Семена Варламова - это заговор США с целью не допустить победы российской сборной на Олимпиаде в Сочи. Такого мнения придерживается глава думского комитета по физкультуре Игорь Ананских, сообщает издание Examiner. 2 ноября 2013 Examiner