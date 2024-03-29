Риттер: для Украины всё кончено Противовоздушная оборона Украины не функционирует, что позволяет России сбрасывать планирующие бомбы на Харьков, а также наносить удары по стратегическим объектам и по военным целям в тыловых районах противника, заявил YouTube-каналу Dialogue Works бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Для Украины всё кончено», — подытожил он. 29 марта 2024 Dialogue Works

Экс-аналитик ЦРУ: США знали о том, что Киев готовит теракт, но не стали ему мешать Американская разведка не могла не знать, что Киев собирался осуществить террористическую операцию в Москве, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Если даже допустить, что украинские спецслужбы действовали самостоятельно, Вашингтон не пропустил бы информацию о готовящейся провокации и должен был предупредить о ней российских коллег, отметил эксперт. 27 марта 2024 Dialogue Works

Риттер: «администрация Байдена понимает, что у них заканчивается время на Украину» — поражение в войне неминуемо Абсолютно очевидно, что Украина была нужна лишь для того, чтобы ослабить Россию. Но сейчас у Вашингтона остаётся всё меньше времени на помощь Киеву. Грядут выборы, на которых Украина будет лишь мешать Байдену, так что ему нужно закончить войну к ноябрю. Война же уже точно проиграна, сейчас американские политики хотят просто смягчить последствия и переложить вину на других. Такое мнение высказал в интервью Dialogue works экс-офицер разведки США Скотт Риттер. 25 марта 2024 Dialogue Works

Скотт Риттер: судя по словам Запада, это НАТО готовится напасть на Россию, а не Россия — на НАТО Глядя на то, с какой активностью НАТО обсуждает отправку войск на Украину, начинает казаться, что это НАТО готовится напасть на Россию, а не наоборот, как того боятся европейцы. Как объясняет экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Dialogue works, Запад не может признать поражение Украины, поэтому теперь рассматривает самые безумные шаги. При этом вина за «уничтоженную» Украину лежит на Западе, который вместо переговоров продолжает поставлять Киеву оружие. 24 марта 2024 Dialogue Works

Полковник американской армии: НАТО возродило угрозу в лице России, чтобы избежать распада НАТО «возродило» угрозу в лице России, чтобы избежать распада, так как в отсутствие реальной угрозы 32 страны станут грызться друг с другом, заявил полковник американской армии Ларри Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue works. При этом, по словам Уилкерсона, отправка Францией двух тысяч солдат на Украину не только не решит ничего в ходе конфликта, но и станет отражением существенной слабости альянса: страны пытаются превзойти друг друга и занять роль лидера НАТО. 24 марта 2024 Dialogue Works

Украинцы вышли из-под контроля ЦРУ — экс-сотрудник ЦРУ о причастности Киева к теракту Если Россия установит, что к теракту в «Крокус Сити Холле» причастна Украина, она усилит удары по военным объектам, в том числе по штаб-квартирам ЦРУ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue works. В последнее время всё указывает на то, что «украинцы поступают по-своему и не слушаются ЦРУ». И в данном случае они ясно дали понять, что будут делать то, что считают нужным, а если США это не нравится — это их личные проблемы. 23 марта 2024 Dialogue Works

Скотт Риттер: если Нетаньяху закончит войну и покинет свой пост, его посадят — и он это знает Нетаньяху понимает, что его «манёвр» по избежанию обвинений в коррупции провалился и единственный способ избежать суда — это оставаться премьер-министром, заявил экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Dialogue works. Без Нетаньяху война закончилась бы уже сегодня, однако он не желает уходить по вполне понятным причинам: для него отставка станет прямой дорогой в тюрьму. 22 марта 2024 Dialogue Works

Хотели наказать Путина, а в итоге признались ему в любви: Dialogue Works об эффекте санкций Запада Ограничения, с помощью которых Вашингтон надеялся ослабить Москву, привели к противоположному результату. Они лишь способствовали тому, что Россия стала меньше зависеть от еврозоны и расширила собственное производство, рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works американский экономист Майкл Хадсон. 20 марта 2024 Dialogue Works

Экс-аналитик ЦРУ: Байден затягивает украинский конфликт, боясь оказаться за решёткой Власти США намеренно способствуют продолжению конфронтации между Киевом и Москвой. В Белом доме опасаются, что их поражение в украинском конфликте поставят крест на втором сроке Джо Байдена, после чего он и его окружение с учётом их многочисленных правонарушений рискуют оказаться в тюрьме, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. 19 марта 2024 Dialogue Works

Экс-аналитик ЦРУ: с НАТО покончено, независимо от исхода президентских выборов в США Западные СМИ, публикуя статьи с призывом готовиться к возможному выходу США из НАТО, готовятся таким образом к победе Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, заявил в интервью Dialogue Works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Между тем, по его словам, НАТО ждёт конец, независимо от того, победит ли Трамп на выборах или проиграет. 18 марта 2024 Dialogue Works