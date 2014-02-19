Федерация хоккея отменит правило, стоившее России победы

Международная федерация хоккея на льду изменит правило, по которому судья не засчитал третий гол, забитый российской сборной в матче Россия-США. Президент ИИХФ считает, что не засчитывать гол из-за смещения ворот на пару сантиметров - нонсенс. Тем не менее он отметил, что таковы существующие правила, и с этим ничего не поделаешь, пишет издание Deadspin.