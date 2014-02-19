Deadspin
Федерация хоккея отменит правило, стоившее России победы
Международная федерация хоккея на льду изменит правило, по которому судья не засчитал третий гол, забитый российской сборной в матче Россия-США. Президент ИИХФ считает, что не засчитывать гол из-за смещения ворот на пару сантиметров - нонсенс. Тем не менее он отметил, что таковы существующие правила, и с этим ничего не поделаешь, пишет издание Deadspin.
Американский блогер признался в очернении Сочи
Фото сломанной дверной ручки, которое выложил в Twitter американский блогер Берри Печески, стало еще одним интернет-доказательством якобы плохой подготовки российского курорта к Играм. Однако когда выяснилось, что фотография сделана не в Сочи, а в США, американец объявил свой твит «шуткой».