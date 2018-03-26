Обозреватель Telegraph: Путин и Трамп совершили чудо — они смогли объединить Европу и Британию Лидерам России и США удалось совершить чудо, которое ещё несколько недель назад казалось невообразимым, пишет обозреватель The Daily Telegraph Джанет Дейли. По её мнению, Путин и Трамп смогли объединить Британию и Евросоюз, в отношениях между которыми на смену «едкой горечи» от переговоров по брекситу пришла «братская дружба». 26 марта 2018 Daily Telegraph

Telegraph рассказала о близкой подруге Скрипаля, которая боится общаться с полицией У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери была близкая подруга, сообщает The Daily Telegraph. Эта «русская женщина», возможно, что-то знает о днях, которые предшествовали нападению на бывшего российского агента. Однако она слишком напугана и не хочет обращаться в полицию, говорится в статье. 25 марта 2018 Daily Telegraph

Экс-глава МИД Британии: чтобы сдержать «задиристую» Россию, НАТО нужна новая доктрина НАТО должно выработать новую военную доктрину, чтобы противопоставить её «скрытым атакам» России, пишет в своей статье для The Daily Telegraph бывший глава МИД Британии Уильям Хейг. По его словам, подобная модернизация Североатлантического альянса оказала бы на «задиристый Кремль» куда более сильное сдерживающее воздействие, чем высылки дипломатов. 21 марта 2018 Daily Telegraph

Telegraph: Корбин призвал передать Москве образцы из Солсбери Глава британской Лейбористской партии Джереми Корбин выступил с предложением передать найденные в Солсбери образцы нервно-паралитического вещества российской стороне. По мнению политика, в результате можно будет установить, имеет ли Москва отношение к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. 20 марта 2018 Daily Telegraph

Алекс Салмонд в своей программе на RT заявил, что необходимо больше доказательств причастности России к атаке в Солсбери Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд, ведущий собственной программы на RT, считает, что Лондон не предоставил достаточных доказательств для признания России виновной в отравлении Сергея Скрипаля. Как сообщает Daily Telegraph, Салмонд не намерен уходить с российского канала и не считает его пропагандистским. 20 марта 2018 Daily Telegraph

Daily Telegraph: в случае блэкаута анархия охватит Британию за пару дней В случае масштабного отключения электроэнергии, вызванного кибератакой или природными катаклизмами, современный город станет непригодным для жизни в считанные дни, пишет The Daily Telegraph. По версии британских экспертов, анархия охватит страну, как только люди доедят продукты из своих холодильников — а при отсутствии электричества времени на это уйдёт совсем немного. 19 марта 2018 Daily Telegraph

Обозреватель Telegraph: в украинском кризисе виноват Запад, а не Россия За последние годы Владимиру Путину можно предъявить длинный «список обвинений», но один кризис, по мнению британского обозревателя The Daily Telegraph Кристофера Букера, был инициирован самим Западом. По его словам, причиной «бардака» на Украине стало «самонадеянное желание» Запада видеть Украину — «историческую колыбель российской национальной идентичности» — в Евросоюзе и НАТО. 19 марта 2018 Daily Telegraph

Telegraph: отравители не покидали Москву — у британских спецслужб новая версия Британские спецслужбы активно разрабатывают новую версию покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля: по их мнению, нервно-паралитический газ мог быть в чемодане его дочери, пишет The Daily Telegraph. Как отмечает издание, ядом могли быть пропитаны предметы одежды или косметика, причём предполагаемые злоумышленники могли это сделать ещё в Москве. 16 марта 2018 Daily Telegraph

Колумнист Telegraph нашёл сексизм в фонетическом алфавите НАТО Колумнист The Daily Telegraph Оливер Притчетт считает, что «необходимо что-то делать с международным радиотелефонным фонетическим алфавитом», использующимся в радиосвязи при передаче написания сложных для восприятия на слух слов. По его мнению, этот алфавит, который также называют «фонетическим алфавитом НАТО», «возмутительно непристоен» и закрепляет сексизм. 12 марта 2018 Daily Telegraph

Telegraph: Великобритания разрабатывает свою версию закона Магнитского Великобритания установит согласованный с США и Канадой «новый жёсткий режим санкций» в отношении российских чиновников, подозревающихся в коррупции и нарушении прав человека, сообщает The Daily Telegraph. По информации издания, глава британского МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел страны Эмбер Радд договорились о принятии британской версии закона Магнитского в отношении «грубых нарушителей прав человека». 11 марта 2018 Daily Telegraph