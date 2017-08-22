Daily Signal обвинил Россию в «незаконной агрессии» из-за строительства Крымского моста Временное закрытие Керченского пролива для строительства моста, который соединит основную часть России и Крым, «отрежет» юго-восточное побережье Украины, включая Бердянск и стратегически важный Мариуполь, десятый по величине город Украины и крупнейший порт, через который осуществляется экспорт украинской стали, пишет политический аналитик Дэниел Кочис. По его словам, это событие является «последним примером продолжающейся незаконной агрессии» России против Украины. 22 августа 2017 Daily Signal

DS: опыт Украины поможет НАТО уберечь Запад от гибридных происков Москвы Гибридная война, которую Россия в течение трёх лет ведёт на Украине, представляет «угрозу для безопасности» не только для украинцев, но и для стран НАТО, пишет The Daily Signal. Для того чтобы эффективно противостоять этой угрозе, альянсу необходимо создать на Украине «центр передового опыта», в котором изучат «российские методы запугивания, запутывания информации, кибератак и коррупции», утверждает издание. 28 июня 2017 Daily Signal

Daily Signal: США не хватает солдат для ответа Северной Корее, ИГ и России Подавляющее число экспертов сходится в том, что действующая армии США совершенно не в состоянии дать адекватный ответ на угрозу со стороны ИГ, Северной Кореи и России, пишет The Daily Signal. Именно поэтому администрация Трампа планирует увеличить численность сухопутных сил с 476 тыс. до 540 тыс. человек. 13 мая 2017 Daily Signal

Daily Signal: Восточная Европа вооружается против России Страх перед российской угрозой заставил государства Восточной Европы стремительно увеличить расходы на оборону, обновить военную технику и даже возродить военизированные отряды добровольцев, пишет Daily Signal. Они пытаются обезопасить себя, однако пока, как отмечает источник, укрепление их военного потенциала не представляет для России реальной угрозы. 4 ноября 2016 Daily Signal

DS: С «Искандерами» Путин сделает Балтийское море «вторым Черным» Размещение Россией в Калининградской области ракетных комплексов «Искандер-М» сильно встревожило НАТО. Как сообщает Daily Signal, в Эстонии этот шаг России считают частью плана Москвы, цель которого – взять под контроль Балтийское море, как Черное. 26 октября 2016 Daily Signal

Daily Signal «прочитал» Путина и рассказал, чего ждать после Украины Конечно, трудно гадать, что на уме у российского президента Владимира Путина, но обозреватель Daily Signal Люк Коффи взялся предсказать, чего ожидать от него после Крыма и Украины. По мнению журналиста, Москва может начать действовать по шести возможным сценариям, включая «вторжения» в Грузию, Молдавию, Туркменистан и Азербайджан. 5 октября 2016 Daily Signal

Daily Signal: США не оставят в беде «порабощенные народы» России и Китая The Daily Signal призывает уделить особое внимание «Неделе порабощенных народов», которая ежегодно проходит в США. Издание отмечает, что коммунизм не был побежден окончательно, он жив, особенно в таких странах, как Россия и Китай. А это значит, что борьба Америки за «освобождение» всех народов мира будет продолжена. 19 июля 2016 Daily Signal

Daily Signal: О «лживой» России будущему лидеру США надо знать заранее Россия - это «репрессивная, лживая и агрессивная» страна, которая угрожает США и их союзникам, пишут на страницах Daily Signal эксперты исследовательского института Heritage Foundation Дэниел Кочис и Тед Бромунд. По их мнению, следующий президент США не может тратить годы на то, чтобы заново открыть природу «путинского режима» и должен учиться на ошибках своих предшественников. 30 апреля 2016 Daily Signal

Daily Signal: Сильная армия защитит интересы США от агрессии России и Китая Тот факт, что США тратят на оборону больше, чем несколько других стран, вместе взятые, совсем не повод для очередного сокращения американского военного бюджета, пишет на страницах Daily Signal сотрудник Heritage Foundation Джастин Джонсон. Он отмечает, что в мире становится все больше угроз для интересов и безопасности Соединенных Штатов, поэтому, уверен автор, Вашингтону нужно увеличить финансирование вооруженных сил для восстановления боеготовности армии. 13 апреля 2016 Daily Signal

Daily Signal: Борцы с Путиным мечтают въехать в Россию на танках НАТО Российские оппозиционеры, бежавшие в Киев, надеются собрать армию, свергнуть с ее помощью Путина и «вернуть в России власть народу», выяснил журналист издания Daily Signal. Ну а пока «борцы с режимом» налаживают связи с украинскими спецслужбами, ведут войну в соцсетях и жалуются, что с ними перестали общаться их родственники, сообщает автор. 19 мая 2015 Daily Signal