Daily Record
Мэй: Модернизация ядерного оружия защитит Британию от российской угрозы
Новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия и Северная Корея все еще представляют «существенную угрозу», а потому ее страна должна модернизировать свое ядерное оружие. Парламентарии поддержали главу правительства, проголосовав за модернизацию, сообщает Daily Record.
Шотландский тренер: Россия привезла во Францию лишь плохой футбол и хулиганов
В своей статье для Daily Record тренер сборной Шотландии по футболу Гордон Стракан выразил надежду, что команда Уэльса все же сможет «выбить» Россию с чемпионата Европы во Франции. По его словам, россияне не привезли на турнир ничего, кроме плохого футбола и хулиганов.
Daily Record: Шотландку с рассеянным склерозом поставили на ноги в Москве
Пациентка из Шотландии с диагнозом «рассеянный склероз» испытала на себе инновационный метод лечения, который применяют врачи из московского центра им. Пирогова. Теперь она идет на поправку, а некоторые ее показатели оценивают не иначе как «чудо», сообщает шотландская газета Daily Record.