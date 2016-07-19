Мэй: Модернизация ядерного оружия защитит Британию от российской угрозы Новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия и Северная Корея все еще представляют «существенную угрозу», а потому ее страна должна модернизировать свое ядерное оружие. Парламентарии поддержали главу правительства, проголосовав за модернизацию, сообщает Daily Record. 19 июля 2016 Daily Record

Шотландский тренер: Россия привезла во Францию лишь плохой футбол и хулиганов В своей статье для Daily Record тренер сборной Шотландии по футболу Гордон Стракан выразил надежду, что команда Уэльса все же сможет «выбить» Россию с чемпионата Европы во Франции. По его словам, россияне не привезли на турнир ничего, кроме плохого футбола и хулиганов. 18 июня 2016 Daily Record