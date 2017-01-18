Daily News: Россия проверила безопасность египетских аэропортов Российская делегация в ходе шестидневного визита в Египет проинспектировала меры безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха. Как сообщает Daily News, на основании отчёта экспертов может быть принято решение о скором возобновлении прямых авиарейсов между Россией и Египтом. 18 января 2017 Daily News

Экс-постпред США: Отвод войск из Сирии означает, что Путин что-то замышляет «Путин что-то замышляет», — таким образом бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон прокомментировал отвод российских военных сил из Сирии. При этом он также подчеркнул, что этот шаг Москвы продиктован экономическими соображениями, так как экономика России страдает от низких цен на нефть. 21 марта 2016 Daily News

Американским дипломатам напомнили, кем в России считают Обаму Плакат с изображением Барака Обамы и надписью Killer №1 появился на доме напротив посольства США в Москве. Как сообщает издание Daily News, это стало ответом арт-сообщества «Главплакат» на решение США послать в Ирак войска. 27 января 2016 Daily News

Американская актриса разделась, чтобы «обскакать» Путина Американская телеведущая, актриса и комик Челси Хэндлер бросила фотовызов российскому президенту. Как сообщает New York Daily News, она снялась топлес верхом на лошади, как это сделал когда-то Путин. Свой поступок актриса объяснила тем, что женщины имеют право делать то же, что и мужчины и даже лучше. 31 октября 2014 Daily News

New York Daily News: В России душ следит за вами Российский вице-премьер Дмитрий Козак неожиданно для всех раскрыл, что в гостиничных номерах в Сочи ведется видеонаблюдение, сообщает New York Daily News. В ответ на претензии журналистов о бытовых проблемах Олимпийской деревни Козак заявил, что, согласно материалам видеонаблюдения, постояльцы сами портят сантехнику и не выключают воду. 7 февраля 2014 Daily News

Самый экстремальный туалет в мире нашелся в Сибири Уборная, построенная на краю скалы в Алтайских горах, была признана самым экстремальным туалетом в мире. Об этом сообщает издание Daily News, отмечая, что этот туалет не просто работает, а является единственным «отхожим местом» для обитателей близлежащей метеостанции. 3 декабря 2013 Daily News

Россиянин доказал: чтобы победить рак, не нужно пускаться «во все тяжкие» Российский инженер-астрофизик Антон Буслов уже два года сражается с раковым заболеванием и видит себя антиподом Уолтера Уайта, героя сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad), пишет Daily News. Чтобы победить болезнь, необязательно продавать наркотики, уверен Антон - достаточно лишь попросить помощи у друзей. 10 октября 2013 Daily News

Daily News: Рыболовлев купил «райский уголок», чтобы спрятать деньги от жены Магнат Дмитрий Рыболовлев купил дом Уилла Смита на Гаваях за 20 миллионов долларов, сообщает Daily News. Жена Рыболовлева, с которой бизнесмен разводится на протяжении вот уже 5 лет, уверена, что таким образом он пытается утаить от нее деньги. Ни один из домов,купленных магнатом за последние годы, формально ему не принадлежит. 18 августа 2013 Daily News

В США посадили гея за насилие над российским ребенком Марк Ньютон отсидит 40 лет за действия сексуального характера в отношении своего малолетнего «сына», выношенного суррогатной матерью из России, сообщает Daily News. Его партнер также признан виновным и ожидает вынесения приговора. 1 июля 2013 Daily News

Житель Нью-Йорка не вынес ремонта «по-русски» Российский миллиардер Виталий Малкин предстанет перед судом Манхеттена, пишет Daily News. В его квартире, расположенной на 74-м этаже нью-йоркского небоскреба Time Warner Center, уже второй год шумно идет ремонт. После безрезультатных жалоб в домоуправление сосед обратился в суд. 23 мая 2013 Daily News