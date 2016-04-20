Commentary Magazine
Commentary Magazine: Союзники США дрожат при мысли о президенте Трампе
В то время как Барак Обама «вбивает последний гвоздь в гроб неудачной "перезагрузки"», Москва внимательно следит за его возможным преемником – Дональдом Трампом. Геополитические враги Америки просто обожают этого кандидата, в то время как союзники США в Европе и Азии бьют тревогу, пишет Commentary Magazine.
Commentary: Почему Обама прислушивается к пособникам RT?
Обозреватель журнала Commentary считает ироничным тот факт, что в эфире RT регулярно появляются эксперты, которых считают активными сторонниками налаживания отношений Обамы с Ираном. Но по-настоящему удивительно то, считает журналист, что Белый дом не желает замечать: его сторонники не стремятся выступить в защиту Америки, а напротив, желают ей поражения.
Commentary Magazine: Запад потеряет Украину, если поставит конфликт на паузу
По мнению Commentary Magazine, Барак Обама сильно ошибается, если думает, что Владимир Путин хочет «выпутаться» из украинского кризиса. Российский президент будет действовать терпеливо и непременно воспользуется склонностью своего американского визави затягивать вооруженные конфликты, чтобы обрести контроль над всей Украиной, а не только Крымом.
CM: Путину повезло, что Пекин не сильно переживает за своих китайцев в Сибири
Владимир Путин создал прецедент, заявив, что русские повсеместно заслуживают автономии, если не воссоединения с родиной, пишет Майкл Рубин на страницах Commentary Magazine. Автор иронизирует, что этот принцип защиты русских везде может аукнуться России самым неожиданным образом. Ведь в Сибири, например, все больше и больше становится китайского меньшинства и хорошо, что китайские лидеры не бросаются на его защиту.