Commentary Magazine: Союзники США дрожат при мысли о президенте Трампе В то время как Барак Обама «вбивает последний гвоздь в гроб неудачной "перезагрузки"», Москва внимательно следит за его возможным преемником – Дональдом Трампом. Геополитические враги Америки просто обожают этого кандидата, в то время как союзники США в Европе и Азии бьют тревогу, пишет Commentary Magazine. 20 апреля 2016 Commentary Magazine

Commentary: Почему Обама прислушивается к пособникам RT? Обозреватель журнала Commentary считает ироничным тот факт, что в эфире RT регулярно появляются эксперты, которых считают активными сторонниками налаживания отношений Обамы с Ираном. Но по-настоящему удивительно то, считает журналист, что Белый дом не желает замечать: его сторонники не стремятся выступить в защиту Америки, а напротив, желают ей поражения. 5 февраля 2015 Commentary Magazine

Commentary Magazine: Запад потеряет Украину, если поставит конфликт на паузу По мнению Commentary Magazine, Барак Обама сильно ошибается, если думает, что Владимир Путин хочет «выпутаться» из украинского кризиса. Российский президент будет действовать терпеливо и непременно воспользуется склонностью своего американского визави затягивать вооруженные конфликты, чтобы обрести контроль над всей Украиной, а не только Крымом. 16 января 2015 Commentary Magazine