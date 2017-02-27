Не успели эксперты выдвинуть теории о российско-американском сдерживании Поднебесной, как президент США Дональд Трамп резко сменил свой курс, забыв все свои приятные слова в адрес Кремля, пишет China Radio International. Такая непоследовательность объясняется во многом «убойной силой» американских элит, противостоять которой окружение Трампа не в силах. С другой стороны, за ельцинские времена Россия успела усвоить, что её настоящие друзья — на востоке.

Эксперт: Сирийский кризис показал Европе, какие из США партнеры

Российская военная операция в Сирии может поспособствовать росту цен на нефть, а вслед за этим сделает Европу более зависимой от российских энергоресурсов, пишет китайский политолог Ту Чжимин на сайте China Radio International. Кроме того, пока Москва и Вашингтон выясняют отношения на Ближнем Востоке, от кризиса беженцев страдает Брюссель, и ему пора понять, что его союзник Америка в первую очередь думает лишь о своем мировом лидерстве, уверен эксперт.