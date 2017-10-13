CNN разглядел «российский след» даже в покемонах По словам журналистов CNN, Россия связана с масштабной кампанией в крупнейших социальных сетях, которая была призвана разжечь недовольство среди американцев и расколоть американское общество. Как сообщают корреспонденты телеканала, среди инструментов влияния оказалась даже игра Pokemon Go, «что говорит о продуманной стратегии и хорошей осведомлённости авторов операции». 13 октября 2017 CNN USA

Экс-кандидат в президенты США: сторонники Трампа видят в России друга — и это тревожит По мнению экс-кандидата в президенты США Эвана Макмаллина, нежелание Трампа обсуждать тему «российского вмешательства» в выборы — это сигнал не только Москве, но и сторонникам американского президента. В эфире CNN USA он поделился своими переживаниями в связи с тем, что всё больше сторонников Трампа рассматривают Россию «в позитивном свете»: в качестве друга или союзника. 5 июля 2017 CNN USA

CNN: Трампу напомнили о его долге — защищать США от «опасной» России На слушаниях в сенате бывший заместитель госсекретаря по вопросам политики Николас Бёрнс назвал Россию «самым опасным соперником США в современном мире» и призвал Дональда Трампа защитить свою страну. Он также раскритиковал администрацию Барака Обамы за то, что она отреагировала недостаточно быстро на «российскую кибератаку», передаёт CNN. 29 июня 2017 CNN USA

Конгрессмен США: Влад, держитесь подальше от нашей демократии Россия просто хочет сеять хаос на Ближнем Востоке, чтобы навредить Штатам, заявил конгрессмен Адам Кинзингер в интервью телеканалу CNN USA. В случае с распространением фальшивых новостей об эмире Катара Москва действует по старому советскому плану КГБ, но с использованием технологий XXI века, полагает политик и рекомендует Владимиру Путину держаться подальше от американской демократии. 8 июня 2017 CNN USA

Сенатор США: Путин рассказывает сказки о том, что сговора с Трампом нет Сенатор от штата Вермонт Патрик Лихи в интервью CNN прокомментировал недавнее заявление Владимира Путина о том, что до инаугурации Дональда Трампа между Россией и штабом республиканца не было заключено никаких секретных соглашений. Это сказка, и российскому президенту это известно, заявил американский политик. 3 июня 2017 CNN USA

Сенатор США: пока Россия не наказана, наше будущее под угрозой В интервью CNN американский сенатор Крис Кунс признался: его воодушевляет тот факт, что администрация Дональда Трампа дала отпор «российской марионетке» Башару Асаду и не приняла путинскую Россию с распростёртыми объятиями. В то же время политик подчеркнул, что Москва должна понести наказание за своё «вмешательство» в выборы. В противном случае будущее как самой Америки, так и западных демократий окажется под угрозой. 26 мая 2017 CNN USA

Экс-советник Трампа усомнился в информации о внедрении России в штаб Трампа Бывший советник Трампа Картер Пейдж считает «сомнительной» информацию о связях Москвы с командой американского президента, сообщает CNN. На вопрос ведущего американского канала о его возможной связи с русскими Кейдж ответил, что всё, о чём он разговаривал с любым российским официальным лицом, является общественно доступной информацией. 23 апреля 2017 CNN USA

Берни Сандерс: один удар по Асаду не разделит Москву и Дамаск Хотя многие политики в США и на Ближнем Востоке с воодушевлением восприняли новости об ударе Дональда Трампа по силам сирийского лидера Башара Асада, бывший кандидат в президенты Берни Сандерс призывает к осторожности. Америке следует прекратить действовать в регионе в одиночку и заняться внутренними проблемами, ведь одним авиаударом или большой бомбой сирийский кризис не решить, заявил Сандерс в интервью CNN USA. 17 апреля 2017 CNN USA

Сенатор США: иракский сценарий в Сирии не нужен, если надавить на Россию Заявляя о своём желании добиться «смены режима» в Сирии, администрация Дональда Трампа в сущности даёт понять, что готовит военное вторжение в страну, заявил в интервью CNN американский сенатор Эд Марки. По мысли господина Марки, такой подход неверен и добиваться политических перемен в Сирии необходимо другим путём — а именно через наложение «разрушительных» санкций на поставляющие Дамаску оружие российские компании и их партнёров и ведение переговоров, учитывающих мнение всех сторон конфликта. 11 апреля 2017 CNN USA

CNN USA: странная сирийская политика Трампа — во всём Обама виноват Сенатора США и бывшего кандидата от демократов на пост вице-президента Тима Кейна удивило, что в последовательном ухудшении ситуации в Сирии Трамп обвинил Обаму. В эфире CNN USA политик назвал попытки Трампа скинуть всю вину на Обаму «смехотворными» и объяснил столь нелепое, по его мнению, предположение стремлением избежать противоречий с Россией, «главным покровителем Асада». 6 апреля 2017 CNN USA