CNN USA
CNN разглядел «российский след» даже в покемонах
По словам журналистов CNN, Россия связана с масштабной кампанией в крупнейших социальных сетях, которая была призвана разжечь недовольство среди американцев и расколоть американское общество. Как сообщают корреспонденты телеканала, среди инструментов влияния оказалась даже игра Pokemon Go, «что говорит о продуманной стратегии и хорошей осведомлённости авторов операции».
Экс-кандидат в президенты США: сторонники Трампа видят в России друга — и это тревожит
По мнению экс-кандидата в президенты США Эвана Макмаллина, нежелание Трампа обсуждать тему «российского вмешательства» в выборы — это сигнал не только Москве, но и сторонникам американского президента. В эфире CNN USA он поделился своими переживаниями в связи с тем, что всё больше сторонников Трампа рассматривают Россию «в позитивном свете»: в качестве друга или союзника.
CNN: Трампу напомнили о его долге — защищать США от «опасной» России
На слушаниях в сенате бывший заместитель госсекретаря по вопросам политики Николас Бёрнс назвал Россию «самым опасным соперником США в современном мире» и призвал Дональда Трампа защитить свою страну. Он также раскритиковал администрацию Барака Обамы за то, что она отреагировала недостаточно быстро на «российскую кибератаку», передаёт CNN.
Конгрессмен США: Влад, держитесь подальше от нашей демократии
Россия просто хочет сеять хаос на Ближнем Востоке, чтобы навредить Штатам, заявил конгрессмен Адам Кинзингер в интервью телеканалу CNN USA. В случае с распространением фальшивых новостей об эмире Катара Москва действует по старому советскому плану КГБ, но с использованием технологий XXI века, полагает политик и рекомендует Владимиру Путину держаться подальше от американской демократии.
Сенатор США: Путин рассказывает сказки о том, что сговора с Трампом нет
Сенатор от штата Вермонт Патрик Лихи в интервью CNN прокомментировал недавнее заявление Владимира Путина о том, что до инаугурации Дональда Трампа между Россией и штабом республиканца не было заключено никаких секретных соглашений. Это сказка, и российскому президенту это известно, заявил американский политик.
Сенатор США: пока Россия не наказана, наше будущее под угрозой
В интервью CNN американский сенатор Крис Кунс признался: его воодушевляет тот факт, что администрация Дональда Трампа дала отпор «российской марионетке» Башару Асаду и не приняла путинскую Россию с распростёртыми объятиями. В то же время политик подчеркнул, что Москва должна понести наказание за своё «вмешательство» в выборы. В противном случае будущее как самой Америки, так и западных демократий окажется под угрозой.
Экс-советник Трампа усомнился в информации о внедрении России в штаб Трампа
Бывший советник Трампа Картер Пейдж считает «сомнительной» информацию о связях Москвы с командой американского президента, сообщает CNN. На вопрос ведущего американского канала о его возможной связи с русскими Кейдж ответил, что всё, о чём он разговаривал с любым российским официальным лицом, является общественно доступной информацией.
Берни Сандерс: один удар по Асаду не разделит Москву и Дамаск
Хотя многие политики в США и на Ближнем Востоке с воодушевлением восприняли новости об ударе Дональда Трампа по силам сирийского лидера Башара Асада, бывший кандидат в президенты Берни Сандерс призывает к осторожности. Америке следует прекратить действовать в регионе в одиночку и заняться внутренними проблемами, ведь одним авиаударом или большой бомбой сирийский кризис не решить, заявил Сандерс в интервью CNN USA.
Сенатор США: иракский сценарий в Сирии не нужен, если надавить на Россию
Заявляя о своём желании добиться «смены режима» в Сирии, администрация Дональда Трампа в сущности даёт понять, что готовит военное вторжение в страну, заявил в интервью CNN американский сенатор Эд Марки. По мысли господина Марки, такой подход неверен и добиваться политических перемен в Сирии необходимо другим путём — а именно через наложение «разрушительных» санкций на поставляющие Дамаску оружие российские компании и их партнёров и ведение переговоров, учитывающих мнение всех сторон конфликта.
CNN USA: странная сирийская политика Трампа — во всём Обама виноват
Сенатора США и бывшего кандидата от демократов на пост вице-президента Тима Кейна удивило, что в последовательном ухудшении ситуации в Сирии Трамп обвинил Обаму. В эфире CNN USA политик назвал попытки Трампа скинуть всю вину на Обаму «смехотворными» и объяснил столь нелепое, по его мнению, предположение стремлением избежать противоречий с Россией, «главным покровителем Асада».
Аналитик CNN: новый теракт в России — расплата за Сирию
Аналитик CNN по вопросам терроризма сообщил телеканалу, что Россия стала целью номер один для джихадистов, обогнав даже США. По мнению эксперта, теракт в метро Петербурга стал реакцией на вмешательство Москвы в Сирию.