Прохоров предложит россиянам «третью силу» Российский миллиардер Михаил Прохоров, заявивший об уходе из бизнеса ради политики, хочет, чтобы у россиян был выбор не только между прокремлевскими политиками и сторонниками Болотной. Олигарх надеется, что такой альтернативой станет его партия «Гражданская платформа», официальным членом которой он стал на днях. 30 октября 2012 CNC World

Москва стабилизирует цены на зерно интервенциями из госрезерва Правительство России направит часть государственного фонда зерна на восток России, чтобы облегчить положение после летнего неурожая. Одновременно на экспорт пойдут только излишки урожая зерновых. Государственные же резервы будут использоваться исключительно для стабилизации цен на зерно внутри России, сообщает китайский телеканал CNC World. 12 октября 2012 CNC World

Россия обвинила Запад в поощрении терроризма в Сирии Сергей Лавров осудил действия государств, которые подстрекают противников Башара Асада к отказу от диалога и продолжению борьбы. Он считает, что такой подход фактически потакает террористическим методам. И к ним вооруженная оппозиция прибегает все чаще. 27 сентября 2012 CNC World

Москва возлагает большие надежды на форум АТЭС-2012 Форум АТЭС во Владивостоке открыло совещание старших должностных лиц европейских стран. В своем приветственном слове заместитель главы МИДа России Игорь Моргулов выразил надежду на то, что работа форума приведет к ощутимым результатам для всех его участников. 2 сентября 2012 CNC World

Медведев не считает выступление сборной провальным У меня нет ощущения какой-то катастрофы, заявил Дмитрий Медведев, комментируя выступление сборной страны на Олимпиаде на Лондоне. По его словам, большой урожай серебра в этом году говорит о высоком потенциале российских спортсменов. 8 августа 2012 CNC World

В честь 100-летия ВВС в воздух поднимется более 100 самолетов В подмосковной Кубинке идут последние репетиции к грандиозному авиашоу, которое состоится в честь 100-летия ВВС России. 12 августа, в день праздника, в воздушном параде примет участие более сотни самолетов, в том числе истребители и стратегичекие бомбардировщики. 6 августа 2012 CNC World

Перевооружение флота вернет России лидерство на море До 2020 года на вооружение флота поступят 51 корабль и 24 подводных лодки, заявил Путин в понедельник. Как сообщает телеканал CNC World, на эти цели будет выделено 4,4 триллиона рублей. 2 августа 2012 CNC World

Медведев не оставит в беде волгоградских фермеров В этом году засуха и пожары затронули Волгоградскую область сильнее, чем в прошлом. В связи с этим Дмитрий Медведев нанес рабочий визит в пострадавший регион и пообещал оказать поддержку сельхозпроизводителям. В частности, он распорядился продлить для аграриев период льготных цен на топливо. 1 августа 2012 CNC World

Путин ввёл Россию в ВТО Президент Путин подписал протокол о вступлении России в ВТО. Хотя Россия и добивалась этого почти два десятилетия, противники вступления считают, что членство в ВТО подорвет суверенитет и национальную безопасность России. 23 июля 2012 CNC World

За помощь Краснодарскому краю россияне взялись всем миром В Краснодарский край, пострадавший от сильного наводнения в субботу утром, продолжают направляться спасатели, добровольцы и гуманитарная помощь. Пункты сбора предметов первой необходимости для края организованы в столице и других городах России. 13 июля 2012 CNC World