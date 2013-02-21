По словам прокурора техасского округа Эктор, Кирилл Кузьмин скорее всего останется на территории США. Однако у биологической матери мальчика есть шанс получить опеку над ребенком, если она пройдет процедуру усыновления, сообщает CBS7.

Американцы не видят для российских сирот будущего на родине

Мафия и проституция - вот и всё, что ждет выпускников российских детдомов, уверен житель Техаса Боб Крайтс. 16 лет назад он и его жена усыновили мальчика из России. Их пасынок считает, что получил в жизни отличный шанс, и жалеет, что теперь эта возможность закрыта для других.