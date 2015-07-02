Blogwrath: Спасибо Pussy Riot, что не осквернили гей-парад своими «обрядами»

По мнению автора блога Blogwrath, творчество Pussy Riot сильно переоценено. Их деятельность имеет мало общего с искусством даже с точки зрения гомосексуального авангарда, и совершенно непонятно, как их акции помогли в борьбе с неравенством и Владимиром Путиным. Тем не менее, они возглавили гей-парад в Торонто и остались верны своему прошлому. Слава богу, отмечает блогер, участники мероприятия «были избавлены от очередной версии обряда плодородия».