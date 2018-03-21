Berliner Zeitung: надо разговаривать с Путиным и думать, что будет после него Канцлер Германии Ангела Меркель и глава Кремля Владимир Путин во многом схожи, пишет Berliner Zeitung. Они оба «политики прошлого», которые уже давно определяют судьбы своих стран, но это не мешает им внести положительный вклад в развитие немецко-российских отношений в будущем, считает автор статьи Хольгер Шмале. 21 марта 2018 Berliner Zeitung

Berliner Zeitung: немецкие спортсмены усомнились в правоте МОК насчёт «допинговых манипуляций России» Отстранение МОК многих российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх вызывает споры среди немецких атлетов, пишет Berliner Zeitung. Некоторые из них убеждены, что, «может быть, допинг в Сочи применялся, а может, и нет» и что, возможно, имела место «не манипуляция, а лишь попытка манипуляции», отмечает издание. 9 февраля 2018 Berliner Zeitung

Немецкий политик: сближение с Россией закончится для Турции экономическим самоубийством Политическая изоляция Турции за «противоречащую международному праву» операцию в Сирии ни в коем случае не подтолкнёт страну в объятия России, заявил в интервью Berliner Zeitung один из лидеров немецкой партии зелёных. Экономически Анкара настолько зависит от Европы, что элементарная переориентация на Российскую Федерацию станет для неё экономическим самоубийством, констатировал Юрген Триттин. 25 января 2018 Berliner Zeitung

Немецкий политик посоветовал Меркель задобрить Путина «пряниками» и не налегать на кнут Берлин ограничен в средствах давления на Москву, поэтому во время своего визита в Сочи канцлер Германии Ангела Меркель сможет добиться большего «пряниками», а не кнутом. Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер. По его мнению, снятие санкций и возобновление нормальных отношений с Кремлём нужно чётко увязывать с соблюдением минских договорённостей. 30 апреля 2017 Berliner Zeitung

BZ: в отличие от «города двойных стандартов» Дрезден не остался равнодушным к жертвам теракта В отличие от столицы Германии столица федеральной земли Саксония не стала искать «странных доводов» и «иерархизировать жертвы», а в кратчайшие сроки отреагировала на террор в городе-побратиме — Санкт-Петербурге, пишет Berliner Zeitung. Во вторник вечером Дворец культуры в центре Дрездена подсветили в цвета российского флага в знак солидарности с Россией, отмечает немецкое издание. 5 апреля 2017 Berliner Zeitung

Berliner Zeitung удивило нежелание Берлина украшать Бранденбургские ворота российским триколором Власти Берлина отказались проводить традиционную акцию солидарности у Бранденбургских ворот в связи с терактом в Санкт-Петербурге, сообщает Berliner Zeitung. Спикер местного сената объяснил это тем, что российский город не входит в список партнёров немецкой столицы. Автор же статьи Кристина Данкбар считает, что это объяснение неубедительно. 4 апреля 2017 Berliner Zeitung

BZ: Россия использует советское наследие, но новым СССР ей не стать Россия с размахом отмечает День Победы и любит вспоминать о великом советском прошлом, однако на деле она не возвращается к былым временам. Советское наследие сегодня превратилось в российский национализм. Традиционные ценности пропагандируются без идеологии, герои труда существуют при отсутствии плановой экономики, а празднование 9 мая используется как масштабный акт ритуального самоутверждения, пишет Berliner Zeitung. 6 мая 2016 Berliner Zeitung

Berliner Zeitung: Европейцы не собираются гибнуть за Крым и Донбасс Проголосовав против ассоциации Украины с ЕС, граждане Нидерландов поступили совершенно правильно. Они показали, что не хотят иметь ничего общего со страной, где совершен прозападный переворот, нет независимого правосудия, а пособника нацистов чествуют как национального героя. Кроме того, по договору об ассоциации ЕС может быть вовлечен в конфликт на востоке Украины, а европейцам ни к чему «умирать за Крым или Донбасс», подчеркивает автор. 12 апреля 2016 Berliner Zeitung

Улицкая: Новый железный занавес убьет российскую культуру Из-за политики Владимира Путина между Россией и Европой вновь опускается железный занавес, заявила в интервью Berliner Zeitung писательница Людмила Улицкая. «Идея фикс» современной России заключается в «национализме и самообожествлении», что приведет к «смерти ее национальной культуры», убеждена писательница. 21 июня 2015 Berliner Zeitung

Небольшая надежда на мирные переговоры Параллельно с проходящими в Минске мирными переговорами по немецкому телевидению показали ток-шоу с ведущей Анне Вилль под названием «Мирные переговоры по Украине - Пойдут ли Путин и Порошенко на уступки?» Как сообщает Berliner Zeitung, в нем участвовали глава Восточного комитета немецкой экономики Экхард Кордес, украинская журналистка Наталья Фибриг, глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер и главный редактор российского информационного агентства Ruptly Иван Родионов. 13 февраля 2015 Berliner Zeitung