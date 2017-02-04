Стоун: США используют украинский конфликт, чтобы очернить Россию и сохранить НАТО Соединённые Штаты несут «огромную ответственность» за конфликт на востоке Украины — об этом, как сообщает Belfast Telegraph, заявил режиссёр Оливер Стоун. Он также подчеркнул, что Вашингтон использует это вооружённое противостояние для того, чтобы очернить Россию и сохранить жизнь концепту НАТО. 4 февраля 2017 Belfast Telegraph

Медаль Ушакова растрогала ветеранов Арктических конвоев В Белфасте состоялась церемония вручения 17 медалей Ушакова участникам Арктических конвоев. Как отмечает Belfast Telegraph, ветераны уже не надеялись дожить до этого дня, ведь правительство Великобритании долго запрещало им принимать награду от России. 1 ноября 2014 Belfast Telegraph

«Лебединое озеро» станцевали в защиту российских секс-меньшинств Классику Чайковского британские активисты взяли на вооружение, чтобы выразить свое отношение к антигейскому законодательству России. Как сообщает The Belfast Telegraph, перед посольством России в Лондоне были разыграны сцены из балета «Лебединое озеро». Таким образом они пытались обратить внимание российских властей на положение лиц нетрадиционной ориентации. 30 января 2014 Belfast Telegraph

Ясновидение слепой британки не обеспечило ей визу в Россию На конкурс экстрасенсов в Россию пригласили Шэрон Нейл из Северной Ирландии, сообщает Belfast Telegraph. Однако накануне поездки неожиданно появились проблемы с паспортом. Сама Нейл объясняет свою «неподготовленность» тем, что предвидеть про себя сложно. 15 января 2014 Belfast Telegraph

Британия готовилась уничтожать высокопоставленных «советских» После Второй мировой войны британская разведка разработала план противостояния «растущей советской угрозе». В него входили как «случайные» поджоги заводов, так и ликвидация политиков и дипломатов. Однако правительство Британии в последний момент отвергло этот план, испугавшись последствий. 23 мая 2013 Belfast Telegraph

Белгородского стрелка разозлила царапина на автомобиле По имеющимся сведениям, мужчина, жестоко убивший шестерых человек в центре Белгорода, был раздосадован тем, что кто-то поцарапал его автомобиль. Об этом сообщает Belfast Telegraph. Полиция подозревает в преступлении 31-летнего Сергея Помазуна, ведется активный розыск. 23 апреля 2013 Belfast Telegraph