Bangkok Post
Bangkok Post: Президент Филиппин смутил США угрозой встать рядом с Путиным
В Госдепе сбиты с толку угрозой президента Филиппин Родриго Дуэрте «отделиться» от США и сблизиться с Россией и Китаем. Вашингтон придает большое значение безопасности своих военных баз в регионе, поэтому намерен в ближайшее время получить объяснения от филиппинского лидера, сообщает Bangkok Post.
Банкоматы Таиланда не устояли перед грабителями с украинскими картами
Пятеро выходцев из Восточной Европы обчистили банкоматы в нескольких провинциях Таиланда с помощью кредиток, специально изготовленных на Украине. Банкоматы также были заражены вирусами и из-за этого беспрепятственно выдавали гигантские суммы наличными, описывает Bangkok Post. На преступников уже заявили в Интерпол.
Bangkok Post: Российское оружие поможет Таиланду в диалоге с США
Министр обороны Таиланда Правит Вонгсуван встретился с представителями российского правительства, чтобы обсудить укрепление сотрудничество двух стран, пишет Bangkok Post. Как отмечает издание, с помощью поворота внешней политики в сторону Москвы тайское правительство надеется получить преимущество в дипломатических отношениях с Западом.
Камбоджа не вернула Полонского России
Пномпень отклонил запрос Москвы об экстрадиции Сергея Полонского, передает Bangkok Post. После заседания суда бизнесмена отпустили на свободу. Пока неясно, грозит ли ему экстрадиция в дальнейшем, добавляет издание.
NBC пообещал рассказать о Сочи все
Американский телеканал NBC объявил, что не будет обходить острых углов на Олимпиаде в Сочи. Как соообщает Bangkok Post, он пообещал телезрителям рассказать не только о спорте, но и о правах человека и угрозах терроризма, если таковые будут иметь место.
У берегов Таиланда затонул паром, погибли двое россиян
У побережья курортного города Паттайя в Таиланде затонул паром, перевозивший две сотни туристов и местных жителей с острова Лан, сообщает Bangkok Post. Среди жертв - двое российских граждан. Девятилетний ребенок из России был доставлен в больницу.
Bangkok Post: Лидеры России и Индии договорились обо всем, кроме АЭС
Москве и Нью-Дели так и не удалось договориться о строительстве двух новых реакторов на АЭС «Куданкулам», несмотря на изматывающие переговоры в преддверии визита. Две страны, однако, пришли к соглашению по ряду других вопросов, в том числе по модернизации индийских подлодок и поставкам нефтепродуктов в Индию, отмечает Bangkok Post.
В Таиланде арестовали россиянина с сотней поддельных кредиток
В Бангкоке задержан российский гражданин, который с помощью поддельных кредитных карт снимал деньги клиентов со счетов в европейских банках. Всего в его номере было обнаружено 129 кредиток. По предположению полиции Таиланда, снятые наличные он затем пересылал своим подельникам, сообщает Bangkok Post.
Общение с транссексуалами закончилось для россиянина больницей
Российский бизнесмен стал жертвой нападения в курортной Паттайе, пишет Bangkok Daily. Двое мотоциклистов потребовали, чтобы он уступил им место для парковки. Получив отказ, тайцы позвали друзей. Группа из восьми человек, четверо из которых - транссексуалы, избила мужчину и сломала ему нос.
Российского «ростовщика» в Таиланде схватили за руку
Полиция Таиланда накрыла прибыльный бизнес россиянина на своих соотечественниках, сообщает Bangkok Post. Айрат Хабриянов под высокий процент давал деньги в долг туристам из России, поиздержавшимся на курортах Патайи. При аресте у него изъяли несколько чужих паспортов и список почти 300 должников, которым новоиспеченный ростовщик «помог» деньгами.