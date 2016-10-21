Bangkok Post: Президент Филиппин смутил США угрозой встать рядом с Путиным В Госдепе сбиты с толку угрозой президента Филиппин Родриго Дуэрте «отделиться» от США и сблизиться с Россией и Китаем. Вашингтон придает большое значение безопасности своих военных баз в регионе, поэтому намерен в ближайшее время получить объяснения от филиппинского лидера, сообщает Bangkok Post. 21 октября 2016 Bangkok Post

Банкоматы Таиланда не устояли перед грабителями с украинскими картами Пятеро выходцев из Восточной Европы обчистили банкоматы в нескольких провинциях Таиланда с помощью кредиток, специально изготовленных на Украине. Банкоматы также были заражены вирусами и из-за этого беспрепятственно выдавали гигантские суммы наличными, описывает Bangkok Post. На преступников уже заявили в Интерпол. 24 августа 2016 Bangkok Post

Bangkok Post: Российское оружие поможет Таиланду в диалоге с США Министр обороны Таиланда Правит Вонгсуван встретился с представителями российского правительства, чтобы обсудить укрепление сотрудничество двух стран, пишет Bangkok Post. Как отмечает издание, с помощью поворота внешней политики в сторону Москвы тайское правительство надеется получить преимущество в дипломатических отношениях с Западом. 27 февраля 2016 Bangkok Post

Камбоджа не вернула Полонского России Пномпень отклонил запрос Москвы об экстрадиции Сергея Полонского, передает Bangkok Post. После заседания суда бизнесмена отпустили на свободу. Пока неясно, грозит ли ему экстрадиция в дальнейшем, добавляет издание. 13 января 2014 Bangkok Post

NBC пообещал рассказать о Сочи все Американский телеканал NBC объявил, что не будет обходить острых углов на Олимпиаде в Сочи. Как соообщает Bangkok Post, он пообещал телезрителям рассказать не только о спорте, но и о правах человека и угрозах терроризма, если таковые будут иметь место. 9 января 2014 Bangkok Post

У берегов Таиланда затонул паром, погибли двое россиян У побережья курортного города Паттайя в Таиланде затонул паром, перевозивший две сотни туристов и местных жителей с острова Лан, сообщает Bangkok Post. Среди жертв - двое российских граждан. Девятилетний ребенок из России был доставлен в больницу. 3 ноября 2013 Bangkok Post

Bangkok Post: Лидеры России и Индии договорились обо всем, кроме АЭС Москве и Нью-Дели так и не удалось договориться о строительстве двух новых реакторов на АЭС «Куданкулам», несмотря на изматывающие переговоры в преддверии визита. Две страны, однако, пришли к соглашению по ряду других вопросов, в том числе по модернизации индийских подлодок и поставкам нефтепродуктов в Индию, отмечает Bangkok Post. 21 октября 2013 Bangkok Post

В Таиланде арестовали россиянина с сотней поддельных кредиток В Бангкоке задержан российский гражданин, который с помощью поддельных кредитных карт снимал деньги клиентов со счетов в европейских банках. Всего в его номере было обнаружено 129 кредиток. По предположению полиции Таиланда, снятые наличные он затем пересылал своим подельникам, сообщает Bangkok Post. 11 июля 2013 Bangkok Post

Общение с транссексуалами закончилось для россиянина больницей Российский бизнесмен стал жертвой нападения в курортной Паттайе, пишет Bangkok Daily. Двое мотоциклистов потребовали, чтобы он уступил им место для парковки. Получив отказ, тайцы позвали друзей. Группа из восьми человек, четверо из которых - транссексуалы, избила мужчину и сломала ему нос. 16 июня 2013 Bangkok Post