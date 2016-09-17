BBC World News
ВВС: Путин обвинил США в попытках скрыть свое бездействие в Сирии
Владимир Путин обвинил США в нежелании обнародовать подробности соглашения о перемирии в Сирии, сообщает ВВС World News. Президент заявил, что таким образом Соединенные Штаты, видимо, надеются скрыть, кто на самом деле не выполняет условия достигнутых договоренностей.
BBC: Лидеры антидопинговых агентств требуют ревизии WADA
Лидеры антидопинговых агентств 17 стран требуют ревизии WADA, сообщает BBC. Головную структуру хотят сделать более независимой, увеличить ее финансирование и расширить компетенцию экспертов. Цель реформ – защитить чистых спортсменов и не допустить повторения «возмутительных событий» последних двух лет, сообщается в статье.
Британский депутат: Асад не может проиграть – ведь за него вступился Путин
Башар Асад встретился с депутатом британского парламента Дэвидом Дэвисом и в частном разговоре признался ему, что Путин обещал поддержку Дамаску, заявив: «Мы не позволим вам проиграть». Из этого парламентарий делает вывод, что у международного сообщества есть два выхода: либо в Сирии победит Башар Асад, либо удастся найти решение на переговорах.
Ходорковский: Путин опасается моего участия в выборах 2016 года
В эксклюзивном интервью BBC Михаил Ходорковский объяснил причины своего заочного ареста в России. По мнению экс-главы компании ЮКОС, все дело в том, что президент Владимир Путин считает его серьезной угрозой на парламентских выборах 2016 года.
Путин: Только сирийский народ может решать, кто им должен управлять
Во время своей ежегодной пресс-конференции российский президент Владимир Путин подчеркнул: Россия никогда не согласится с тем, чтобы кто-то навязывал другим странам свое мнение относительно их руководства. Говоря о Сирии, Путин отметил, что «только сирийский народ должен определить, кто им должен управлять», но при этом признал, что ради компромисса всем сторонам придется пойти на уступки, цитирует BBC.
BBC World News: Отношения России и Турции близки к точке невозврата
Отношения между Москвой и Анкарой близки к «точке невозврата», заявил в эфире BBC журналист российской службы канала Фамиль Исмаилов. Об этом, по мнению журналиста, говорят стремительно разрушающиеся контакты между двумя странами.
Столтенберг: Политика России в Сирии вызывает опасения и пользы не приносит
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наращивание Россией военной активности в Сирии и, в частности, вторжение российских самолетов в воздушное пространство Турции вызывает «серьезные опасения», передает BBC. Как отметил Столтенберг, урегулировать сирийский кризис необходимо политическими методами.
Замгенсека ООН: Сирийский кризис нужно было решить еще три года назад
В интересах всех стран положить конец войне в Сирии, заявил заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиассон в интервью BBC World News. По его словам, подобные конфликты важно решать на ранней стадии. Кроме того, политик выразил надежду, что все действия в Сирии будут соответствовать нормам международного гуманитарного права.
BBC: Сотни тысяч москвичей встали под знамена «Бессмертного полка»
Отказ западных лидеров от участия в параде Победы никак не отразился на отношении к празднику самих россиян, передает BBC World News. В память о родных и близких, воевавших в Великой Отечественной войне, они вышли на марш «Бессмертного полка» по улицам Москвы. Шествие возглавил президент Владимир Путин, который нес в руках фотографию отца, раненного во время войны.
BBC: Урок об опасности народных протестов Путин усвоил еще в ГДР
Массовые волнения в Дрездене, которыми сопровождалось падение коммунистического строя в ГДР, оказали большое влияние на будущего российского президента, пишет BBC. Этот опыт стал для Путина уроком: он понял, как уязвима может быть власть перед народными протестами, и приложил немало усилий, чтобы создать мощную политическую структуру.
BBC: Санкции не снимут, пока Украина не вернет контроль над границами
Как минимум шесть стран ЕС не согласны с санкционной политикой в отношении России, однако ведущие европейские страны выступают на стороне Украины, сообщает BBC. По мнению их лидеров, санкции возможно снять не раньше, чем будут соблюдены все условия Минских соглашений, а Киев восстановит контроль над границами с Россией.