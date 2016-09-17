ВВС: Путин обвинил США в попытках скрыть свое бездействие в Сирии Владимир Путин обвинил США в нежелании обнародовать подробности соглашения о перемирии в Сирии, сообщает ВВС World News. Президент заявил, что таким образом Соединенные Штаты, видимо, надеются скрыть, кто на самом деле не выполняет условия достигнутых договоренностей. 17 сентября 2016 BBC World News

BBC: Лидеры антидопинговых агентств требуют ревизии WADA Лидеры антидопинговых агентств 17 стран требуют ревизии WADA, сообщает BBC. Головную структуру хотят сделать более независимой, увеличить ее финансирование и расширить компетенцию экспертов. Цель реформ – защитить чистых спортсменов и не допустить повторения «возмутительных событий» последних двух лет, сообщается в статье. 31 августа 2016 BBC World News

Британский депутат: Асад не может проиграть – ведь за него вступился Путин Башар Асад встретился с депутатом британского парламента Дэвидом Дэвисом и в частном разговоре признался ему, что Путин обещал поддержку Дамаску, заявив: «Мы не позволим вам проиграть». Из этого парламентарий делает вывод, что у международного сообщества есть два выхода: либо в Сирии победит Башар Асад, либо удастся найти решение на переговорах. 18 апреля 2016 BBC World News

Ходорковский: Путин опасается моего участия в выборах 2016 года В эксклюзивном интервью BBC Михаил Ходорковский объяснил причины своего заочного ареста в России. По мнению экс-главы компании ЮКОС, все дело в том, что президент Владимир Путин считает его серьезной угрозой на парламентских выборах 2016 года. 24 декабря 2015 BBC World News

Путин: Только сирийский народ может решать, кто им должен управлять Во время своей ежегодной пресс-конференции российский президент Владимир Путин подчеркнул: Россия никогда не согласится с тем, чтобы кто-то навязывал другим странам свое мнение относительно их руководства. Говоря о Сирии, Путин отметил, что «только сирийский народ должен определить, кто им должен управлять», но при этом признал, что ради компромисса всем сторонам придется пойти на уступки, цитирует BBC. 17 декабря 2015 BBC World News

BBC World News: Отношения России и Турции близки к точке невозврата Отношения между Москвой и Анкарой близки к «точке невозврата», заявил в эфире BBC журналист российской службы канала Фамиль Исмаилов. Об этом, по мнению журналиста, говорят стремительно разрушающиеся контакты между двумя странами. 3 декабря 2015 BBC World News

Столтенберг: Политика России в Сирии вызывает опасения и пользы не приносит Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наращивание Россией военной активности в Сирии и, в частности, вторжение российских самолетов в воздушное пространство Турции вызывает «серьезные опасения», передает BBC. Как отметил Столтенберг, урегулировать сирийский кризис необходимо политическими методами. 8 октября 2015 BBC World News

Замгенсека ООН: Сирийский кризис нужно было решить еще три года назад В интересах всех стран положить конец войне в Сирии, заявил заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиассон в интервью BBC World News. По его словам, подобные конфликты важно решать на ранней стадии. Кроме того, политик выразил надежду, что все действия в Сирии будут соответствовать нормам международного гуманитарного права. 30 сентября 2015 BBC World News

BBC: Сотни тысяч москвичей встали под знамена «Бессмертного полка» Отказ западных лидеров от участия в параде Победы никак не отразился на отношении к празднику самих россиян, передает BBC World News. В память о родных и близких, воевавших в Великой Отечественной войне, они вышли на марш «Бессмертного полка» по улицам Москвы. Шествие возглавил президент Владимир Путин, который нес в руках фотографию отца, раненного во время войны. 9 мая 2015 BBC World News

BBC: Урок об опасности народных протестов Путин усвоил еще в ГДР Массовые волнения в Дрездене, которыми сопровождалось падение коммунистического строя в ГДР, оказали большое влияние на будущего российского президента, пишет BBC. Этот опыт стал для Путина уроком: он понял, как уязвима может быть власть перед народными протестами, и приложил немало усилий, чтобы создать мощную политическую структуру. 27 марта 2015 BBC World News