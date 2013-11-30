Autoevolution не перестает удивляться русским мотоциклистам Журналист Autoevolution Флорин Тибу знает много о российских мотоциклах ИЖ. Хваля их за прочность, Тибу, все же, отмечает, что неоднократно видел самые разные поломки этого транспорта. Но то, что случилось на видео, удивило даже опытного эксперта. 30 ноября 2013 Autoevolution

Autoevolution: На российских дорогах действуют высшие силы Новое видео с российских дорог, на котором взрывается водопроводная труба, заставило Autoevolution задуматься о сверхъестественном. Издание увидело в разверзшемся асфальте «врата преисподней» и божий знак водителю, который собирался проехать на красный свет. 25 ноября 2013 Autoevolution