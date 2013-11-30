Autoevolution
Autoevolution не перестает удивляться русским мотоциклистам
Журналист Autoevolution Флорин Тибу знает много о российских мотоциклах ИЖ. Хваля их за прочность, Тибу, все же, отмечает, что неоднократно видел самые разные поломки этого транспорта. Но то, что случилось на видео, удивило даже опытного эксперта.
Autoevolution: На российских дорогах действуют высшие силы
Новое видео с российских дорог, на котором взрывается водопроводная труба, заставило Autoevolution задуматься о сверхъестественном. Издание увидело в разверзшемся асфальте «врата преисподней» и божий знак водителю, который собирался проехать на красный свет.
Америке не дает покоя успех российских видеорегистраторов
Американские автолюбители решили переплюнуть по зрелищности видео, снятое на авторегистраторы в России, сообщает Autoevolution. Для этого им пришлось самим «подстроить автокатастрофу»: «скормить» мусоровозу целую легковушку.