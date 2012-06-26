Arutz 2: Кремль угрожал геям на ломаном английском Более ста тысяч российских геев подверглись хакерской атаке, сообщает израильский телеканал Arutz 2. Их странички на сайте гей-знакомств были взломаны или заблокированы. Секс-меньшинства тут же заподозрили в провокации российские власти. 11 февраля 2014 Arutz 2

Шотландские пивовары подошли к борьбе с гомофобией «под градусом» Шотландская пивоварня Brewdog выступила против российских «антигейских» законов в довольно оригинальной форме, пишет израильский новостной портал. Компания выпустила пиво под названием «Здравствуйте, меня зовут Владимир». Причем на бутылочной этикетке изображен президент Путин, раскрашенный в цвета радуги. 6 февраля 2014 Arutz 2

Россия замаскирует оружие возмездия под обычные поезда Россия строит планы по созданию новых оборонных комплексов с использованием межконтинентальных баллистических ракет на железнодорожных платформах. Как сообщает израильский информационный портал, они будут замаскированы под обычные поезда и способны быстро перемещаться на большие расстояния. 24 декабря 2013 Arutz 2

Россия не намерена уступать США Ближний Восток Россия, восстановившая при Путине военную мощь, теперь стремится усилить свое влияние на Ближнем Востоке за счет продажи оружия, сообщает израильский телеканал Arutz 2. Эту стратегию она использует для противостояния США в регионе, что сильно напоминает времена холодной войны. 23 октября 2012 Arutz 2