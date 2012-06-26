Arutz 2
Arutz 2: Кремль угрожал геям на ломаном английском
Более ста тысяч российских геев подверглись хакерской атаке, сообщает израильский телеканал Arutz 2. Их странички на сайте гей-знакомств были взломаны или заблокированы. Секс-меньшинства тут же заподозрили в провокации российские власти.
Шотландские пивовары подошли к борьбе с гомофобией «под градусом»
Шотландская пивоварня Brewdog выступила против российских «антигейских» законов в довольно оригинальной форме, пишет израильский новостной портал. Компания выпустила пиво под названием «Здравствуйте, меня зовут Владимир». Причем на бутылочной этикетке изображен президент Путин, раскрашенный в цвета радуги.
Россия замаскирует оружие возмездия под обычные поезда
Россия строит планы по созданию новых оборонных комплексов с использованием межконтинентальных баллистических ракет на железнодорожных платформах. Как сообщает израильский информационный портал, они будут замаскированы под обычные поезда и способны быстро перемещаться на большие расстояния.
Россия не намерена уступать США Ближний Восток
Россия, восстановившая при Путине военную мощь, теперь стремится усилить свое влияние на Ближнем Востоке за счет продажи оружия, сообщает израильский телеканал Arutz 2. Эту стратегию она использует для противостояния США в регионе, что сильно напоминает времена холодной войны.
В Израиле Путину напомнили о фашизме
Во время визита Путина в Израиль принимающая сторона сделала все возможное, чтобы смягчить его позицию в вопросах Сирии и Ирана. Как сообщает канал Arutz 2, с этой целью израильское руководство всячески пыталось разбудить у гостя историческое «чувство долга».