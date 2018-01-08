Ars Technica: Россия планирует отправить своих космонавтов на Луну в 2031 году После периода заморозки исследований Луны в связи с экономическим кризисом Россия вновь активно сотрудничает с NASA в разработке космической станции на окололунной орбите, сообщает Ars Technica. Как заявил глава компании РКК «Энергия» Владимир Солнцев, первого российского космонавта планируется отправить на Луну в 2031 году. 8 января 2018 Ars Technica

Ars Technica: конкуренты не будут сидеть сложа руки в ожидании нового российского космического корабля Осознавая свое шаткое положение на рынке, российская корпорация «Энергия» ускоренными темпами работает над новой ракетой-носителем «Союз-5», которая будет готова к 2021 году. Однако, как пишет Ars Technica, главный конкурент SpaceX уже в следующем году представит пятую и окончательную версию ракеты Falcon 9, с которой российский «Союз» объективно не сможет конкурировать. 17 ноября 2017 Ars Technica

AT: NASA не успеет пересадить астронавтов на американские корабли к 2019 году В NASA обдумывают покупку мест на пилотируемом корабле «Союз» для своих астронавтов в 2019 году, ведь компании Boeing и SpaceX, очевидно, не успевают подготовить свои корабли к сроку, пишет Ars Technica. Издание отмечает, что сейчас самое время приступить к переговорам с российской стороной, ведь для строительства дополнительной ракеты-носителя требуется как раз три года. 3 октября 2016 Ars Technica

AT: Россия сокращает экипаж на МКС и подумывает об отдельной программе Россия планирует сократить число своих космонавтов на МКС с трех до двух, сообщает Ars Technica. Это вызвано стремлением снизить издержки на обслуживание станции. Ходят слухи, что Россия планирует отказаться от международной космической программы и запустить свою собственную станцию. Тогда слаженное партнерство с Америкой закончится, с сожалением отмечает Ars Technica. 16 августа 2016 Ars Technica

Ars Technica: «Умный футляр» Сноудена защитит смартфоны от спецслужб Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден работает над специальным футляром для телефонов, который позволяет отслеживать взлом устройства хакерами и спецслужбами, сообщает Ars Technica. По мнению создателя, его изобретение поможет журналистам и правозащитникам, которые работают в горячих точках и не хотят разглашать свое местоположение. 22 июля 2016 Ars Technica

Ars Technica: За 10 лет Россия потратит на космос годовой бюджет NASA Урезание расходов на российскую космическую программу приведет к тому, что в период с 2016 по 2025 годы Россия потратит на космос около 20 миллиардов долларов, пишет Ars Technica. Эта сумма, как отмечает издание, соизмерима с бюджетом NASA на этот год, составляющим 19,3 миллиарда долларов. 22 марта 2016 Ars Technica

Ars Technica: Путин не соблюдает правила «безопасного селфи» В связи с участившимися случаями травматизма и даже смертей при попытке россиян сфотографировать самих себя, МВД России выпустило памятку по «безопасному селфи». Об этом сообщает издание Ars Technica отмечая, что пока остается неясным, должен ли следовать этим советам президент России известным своими фотографиями с оружием и дикими животными. 8 июля 2015 Ars Technica

Ars Technica: Российский интернет-трафик повадился «гулять» в Китай Внутренний российский трафик далеко не всегда передается по сетям внутри страны. Как выяснило издание Ars Technica, немалая доля информации пересылаемой между городами в России, идет кружным путем, например, через принадлежащие китайцам маршрутизаторы во Франкфурте. Теоретически это может представлять угрозу для конфиденциальности данных, предупреждает издание. 10 ноября 2014 Ars Technica