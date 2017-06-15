Комик Ли Кемп развенчивает 15 ложных и искаженных утверждений о нём, допущенных Джейсоном Зиноманом в статье The New York Times.

AlterNet: Израильское лобби замолвило словечко за украинских неонацистов

Лоббисты из двух влиятельных еврейских групп отказались прекращать поддержку украинских неонацистов, предусмотренную законом о национальной обороне США на 2015 год. Представители организаций считают, что экстремисты, некогда прославлявшие коллаборациониста Степана Бандеру и предлагавшие освободить Украину от «москальско-жидовской мафии», одумались и стали более умеренными, а значит, заслуживают помощь Соединенных Штатов.