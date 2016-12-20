Alles Schall und Rauch: После теракта в Берлине Меркель должна уйти В Германии произошел теракт, в результате которого погибло 12 человек и около 50 были ранены, пишет Alles Schall und Rauch. Грузовой автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в Берлине. Вот что бывает, когда интересы ФРГ «защищают на Гиндукуше», возмущается автор статьи. «Ангела Меркель должна сейчас же уйти в отставку или ее нужно свергнуть», – призывает журналист. 20 декабря 2016 Alles Schall und Rauch

Немцы назвали «главных врунов года»: Меркель, Обама и Эрдоган Издание Alles Schall und Rauch спросило своих читателей, кого они считают «главным вруном года». По результатам голосования с большим отрывом в лидеры вырвались канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Барак Обама и турецкий глава Тайип Эрдоган. На четвертом и пятом месте оказались премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и украинский президент Петр Порошенко. 12 декабря 2015 Alles Schall und Rauch

ASuR: Американцы годами вооружали ИГ «пропавшим» оружием В ходе операции по освобождению занятых «Исламским государством» территорий иракские военные обнаружили склад, набитый разнообразным американским вооружением, пишет Alles Schall und Rauch. И хотя Пентагон заявил, что это оружие «пропало еще в прошлом году», американцам, похоже, никто не поверил, отмечает автор статьи. 15 октября 2015 Alles Schall und Rauch

ASuR: Турки громко обвиняют Россию в том, в чем сами поднаторели Анкара и западная пресса подняли настоящую шумиху, когда российский истребитель случайно залетел в турецкое воздушное пространство, пишет Alles Schaul und Rauch. Однако при этом они не удосужились упомянуть о том, что ВВС Турции ежедневно и абсолютно безнаказанно нарушают воздушное пространство соседней Греции, подчеркивает немецкое издание. 7 октября 2015 Alles Schall und Rauch

Alles Schall und Rauch: Кризис с беженцами превратил Европу в «клуб эгоистов» ЕС – это сообщество, способное существовать только в тепличных условиях, пишет Alles Schall und Rauch. Из-за кризиса с беженцами Европейский союз превратился в «клуб эгоистов», где каждый пытается оградиться стеной от своего соседа. В Германии ужесточили пограничный контроль. Схожие меры приняли в Дании и Чехии. Знаменитой «свободы перемещения», которой так гордится Европа, больше не существует, отмечает автор статьи. 15 сентября 2015 Alles Schall und Rauch

Alles Schall und Rauch: Советский Союз напрасно доверился мошенникам с Запада России не стоит верить западным политикам, пишет Alles Schall und Rauch. Когда в 1990 году они пообещали, что НАТО не будет расширяться на Восток, это оказалось ложью. С тех пор основная задача всех инициатив альянса заключалась в том, чтобы взять Россию в полное окружение. Последней мишенью стала Украина, где США поставили свое марионеточное правительство и разрушили экономику. 29 августа 2015 Alles Schall und Rauch

Alles Schall und Rauch: Западное «благосостояние» держится на долгах На западные страны приходится 75% от общего госдолга мира, пишет Alles Schall und Rauch. При этом российская доля составляет всего 0,49%. США, Япония и Европа живут взаймы, а бремя выплаты накопившейся задолженности ляжет на будущие поколения, отмечает автор статьи. 12 августа 2015 Alles Schall und Rauch

Голландских школьников учат бояться «российского монстра» С начала украинского кризиса в Нидерландах стали нарастать антироссийские настроения, пишет Alles Schall und Rauch. В местных учебниках для детей используются иллюстрации, на которых Россия представлена в образе монстра, пожирающего Украину. А на школьных картах Россия покрашена в красный цвет, который означает, что это «несвободная» страна. 28 июня 2015 Alles Schall und Rauch

Alles Schall und Rauch: Киев объяснил, как опознать «бытовых сепаратистов» На Украине активно распространяются листовки, призывающие к разоблачению «бытовых сепаратистов», пишет немецкий портал Alles Schall und Rauch. В них подробно объясняется, как распознать инакомыслящих граждан и сообщить о них властям. И это лишь один из признаков нацистского государства на Украине, уверен автор статьи. 24 апреля 2015 Alles Schall und Rauch

Alles Schall und Rauch: «Аннексия» Крыма демократичнее объединения Германии Присоединение Крыма к России произошло в результате свободного волеизъявления народа, а «аннексия» Восточной Германии – сговора политиков, пишет автор публикации на портале Alles Schall und Rauch. По его мнению, западные промышленники решили уничтожить всю промышленность в Восточной Германии, превратив республику в рынок для сбыта. 3 февраля 2015 Alles Schall und Rauch