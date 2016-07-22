В Астрахани открывается первый в России памятник Омару Хайяму В начале августа в Астрахани состоится торжественная церемония открытия первого в России памятника легендарному персидскому поэту и философу Омару Хайяму. Этот бронзовый монумент весом полторы тонны призван стать символом развития культурных и экономических связей между Россией и Ираном, передает Al Alam. 22 июля 2016 Al Alam

Al Alam: Москва считает провокацией испытания новой ядерной бомбы в США Новые ядерные испытания в США носят провокационный характер и идут вразрез с заявлениями Вашингтона о стремлении к разоружению, уверен замминистра обороны РФ Анатолий Антонов. Он подчеркнул также, что под предлогом «российской угрозы» Пентагон модернизирует свой ядерный арсенал и наращивает военный потенциал НАТО у границ России, сообщает Al Alam. 14 июля 2015 Al Alam

Al Alam: Мусульмане России помогают единоверцам улучшить образ ислама Российские мусульмане вместе со всем исламским миром активно противостоят западным нападкам на ислам и стремятся представить свою религию в истинном виде, сообщает Al Alam. Россия вполне может взять на себя ключевую роль и мобилизовать общие силы для противостояния террору и экстремизму на международной арене, полагают эксперты. 22 июня 2015 Al Alam

МИД РФ: Москва оставляет за собой право ответить на недружественные шаги США Нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном возможна лишь в том случае, если США откажутся от «враждебной политики» и подтвердят готовность к диалогу на принципах подлинного равноправия и взаимного уважения интересов, отмечается в ежегодном докладе МИД РФ. В то же время Россия по-прежнему открыта для контактов для урегулирования кризисных ситуаций на Украине, в Сирии и других проблемных регионах, а также для укрепления международного сотрудничества, сообщает Al Alam. 9 июня 2015 Al Alam

Сирийские химарсеналы уничтожат на глубине После того как сразу несколько стран отказались уничтожать у себя химическое оружие Сирии, ликвидацию опасного арсенала было решено провести в море на борту американского корабля, сообщает Al Alam. 1 декабря 2013 Al Alam

Al Alam: Похищенного в Сирии россиянина готовы отпустить по обмену Сирийские боевики выложили в Интернет видеозапись, на которой мужчина, называющий себя Сергеем Горбуновым, говорит, что похитители хотят обменять его на подданного Саудовской Аравии Халеда Мухаммеда Сулеймана, находящегося в тюрьме в городе Хама. По словам человека в кадре, если обмен не состоится, его зарежут. 24 октября 2013 Al Alam

Россия призывает думать не только о санкциях против Асада Президент РФ Владимир Путин призвал объективно оценить имеющиеся доказательства о связи сирийских вооруженных группировок с химатакой и не упрекать во всем режим Асада, а задуматься о мерах, которые можно принять в отношении оппозиции. Между тем Германия потребовала принять жесткую резолюцию, гарантирующую уничтожение химарсенала Дамаска, и выразила готовность выделить на это 2 миллиона евро. 20 сентября 2013 Al Alam

Дамаск и ООН одобрили инициативу России по химоружию Предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова передать все химическое оружие Дамаска под контроль мирового сообщества было позитивно воспринято сирийским руководством, сообщает Al Alam. Со своей стороны, генсек ООН Пан Ги Мун призвал создать на территории Сирии специальные зоны, где этот химический арсенал будет уничтожаться под контролем международных экспертов. 10 сентября 2013 Al Alam

Путин призвал Обаму подумать о неизбежных жертвах удара по Сирии Военный удар по Сирии, безусловно, приведет к жертвам среди мирного населения, и об этом Запад должен подумать до того, как принимать решение о вторжении, заявил президент РФ Владимир Путин. Россия также призвала дождаться итогового заключения экспертов ООН по химическому оружию, которые уже выехали из Сирии с пробами для анализов, прежде чем выступать с обвинениями и угрозами. 2 сентября 2013 Al Alam

Al Alam: Сирия даст мощный ответ Западу российскими ракетами Учитывая обширный военный арсенал Дамаска, позволяющий эффективно отражать атаки противника с моря, земли и воздуха, странам Запада не стоит ждать легкой победы в Сирии. И в первую очередь сирийцы рассчитывают на свои ракеты российского производства с различными боевыми характеристиками, отмечает Al Alam. 29 августа 2013 Al Alam