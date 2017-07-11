Addustour: Путин хочет добиться урегулирования в Сирии до конца года

Российский президент Владимир Путин понимает, что американцы пытаются всё больше и больше втянуть его в сирийский конфликт, для которого не существует быстрого военного решения, пишет Addustour. Поэтому Москва оказывает давление на Иран и другие региональные силы, пытаясь убедить их поддержать план мирного урегулирования. По всей видимости, Путин стремится договориться по Сирии прежде, чем в России стартует Чемпионат мира по футболу, заключает Addustour.