9 news: Улыбка Путина спасла дзюдоистку от ГУЛАГа Когда Владимир Путин пришел на тренировку национальной команды по дзюдо, одна из его соперниц явно не получила приказа поддаваться ему и повалила «босса» на татами. Но вряд ли ей грозит ГУЛАГ, считает обозреватель 9 news: российский лидер улыбался, когда поднимался на ноги. 11 января 2016 9 News

9 News: На Западе испытали шок от мощи и возможностей российских войск Западные аналитики не ожидали от российской армии такой мощи и таких боевых возможностей, которые были продемонстрированы ею за последний месяц, пишет 9 News. Вооруженные силы России, ее флот и авиация оказались гораздо крепче, чем считали эксперты, отмечается в статье. 31 октября 2015 9 News

Американские журналисты вооружились к Сочи русскими словами На американском телеканале 9 news оригинальным образом готовятся к сочинской Олимпиаде. В редакции развешали различные надписи на русском языке. Без этих минимальных знаний в Сочи никуда. Однако сотрудники не сразу привыкли к причудливым буквам на чужом языке. 1 января 2014 9 News

Американские школьники готовятся к Сочи-2014 по-русски Американские школьники в частной школе штата Колорадо почти свободно говорят по-русски. Свои знания дети продемонстрировали в постановке на русском языке, которую они посвятили зимним Олимпийским играм в Сочи, передает 9 News. 3 ноября 2013 9 News