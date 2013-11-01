9 News
9 news: Улыбка Путина спасла дзюдоистку от ГУЛАГа
Когда Владимир Путин пришел на тренировку национальной команды по дзюдо, одна из его соперниц явно не получила приказа поддаваться ему и повалила «босса» на татами. Но вряд ли ей грозит ГУЛАГ, считает обозреватель 9 news: российский лидер улыбался, когда поднимался на ноги.
9 News: На Западе испытали шок от мощи и возможностей российских войск
Западные аналитики не ожидали от российской армии такой мощи и таких боевых возможностей, которые были продемонстрированы ею за последний месяц, пишет 9 News. Вооруженные силы России, ее флот и авиация оказались гораздо крепче, чем считали эксперты, отмечается в статье.
Американские журналисты вооружились к Сочи русскими словами
На американском телеканале 9 news оригинальным образом готовятся к сочинской Олимпиаде. В редакции развешали различные надписи на русском языке. Без этих минимальных знаний в Сочи никуда. Однако сотрудники не сразу привыкли к причудливым буквам на чужом языке.
Американские школьники готовятся к Сочи-2014 по-русски
Американские школьники в частной школе штата Колорадо почти свободно говорят по-русски. Свои знания дети продемонстрировали в постановке на русском языке, которую они посвятили зимним Олимпийским играм в Сочи, передает 9 News.
Подруга Семена Варламова просит защиты у США
Модель Евгения Вавринюк, подруга хоккеиста Семена Варламова, заявила, что обратилась в полицию, поскольку хочет, чтобы американское правительство ее защитило, сообщает канал 9 News. По ее словам, знаменитый русский вратарь «Колорадо Эвеланш» ведет себя «как животное».