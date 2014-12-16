45eNORD: Россия проведёт масштабные учения вблизи «ахиллесовой пяты НАТО» Россия и НАТО договорились избегать рисков потенциальной конфронтации во время своих учений путём своевременного обмена информацией, сообщает 45eNORD. Однако беспокойство остаётся: у восточного фланга НАТО есть ахиллесова пята — польское местечко Сувалки, захватив которое Россия может изолировать страны Прибалтики. 14 июля 2017 45eNord.ca

45eNORD.ca: канадская военная техника в Латвии — сигнал единства НАТО Развёрнутая в Латвии канадская военная техника сохранит стабильность в Прибалтийском регионе и недвусмысленно покажет: страны НАТО формируют единый фронт, пишет 45eNORD.ca. Канада направила в Латвию военную технику в преддверии размещения в стране многонациональной боевой группы, призванной уберечь Прибалтику от конфликтов. Руководство группой, которая прибудет в Латвию в июне, будет осуществлять Канада. 7 мая 2017 45eNord.ca

Канада даст Украине новый транш на обучение и экипировку полиции Глава МИД Канады заверил Украину, что она получит от его страны новые 6,1 миллионов долларов США на реализацию реформы полиции. Основная часть этих денег должна пойти на образование и закупку оснащения для полицейских, пишет 45eNord.ca. Кроме того, 20 канадских полицейских уже работают на Украине, помогая своим коллегам проводить переоснащение и обучение полиции. 2 октября 2016 45eNord.ca

45eNord: Канада сделала первый шаг навстречу России, как и обещала На полях заседания Регионального форума АСЕАН в Лаосе прошла первая за два года встреча министров иностранных дел России и Канады, сообщает портал 45eNord. Таким образом новое канадское правительство приступило к выполнению своего предвыборного обещания – возобновить диалог с Москвой. Несмотря на то что позиция Оттавы по украинскому вопросу не изменилась, стороны обсудили важные вопросы, касающиеся национальных интересов обеих стран. 26 июля 2016 45eNord.ca

45eNord.ca: Перед встречей с Путиным Абэ предложил мириться Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду на то, что Москва и Токио наконец смогут решить территориальный спор по поводу Южных Курил и заключить мирный договор, пишет 45eNord.ca. По словам Абэ, если России и Японии удастся устранить противоречия, у них появится шанс реализовать огромный потенциал по сотрудничеству. 6 мая 2016 45eNord.ca

Канада потребовала от Путина освободить Надежду Савченко Канадский министр иностранных дел Роб Николсон обратился к Владимиру Путину с требованием освободить Надежду Савченко и «всех украинцев, которых он незаконно удерживает на востоке Украины», сообщает 45eNord. По его словам, все обвинения против украинской летчицы были «выдуманы на пустом месте», и эту недопустимую ситуацию надо немедленно прекратить. 10 июля 2015 45eNord.ca

Американский адмирал: Арктический совет не G7, ему без России не обойтись В вопросах, касающихся Арктики, Америка заметно сменила тон относительно России, пишет канадский портал 45eNord.ca. Так, специальный представитель Госдепа США по вопросам Арктики адмирал Роберт Дж. Папп-младший подчеркнул важность сотрудничества с Россией в достижении общей для всех приарктических государств цели – защите окружающей среды этого региона. По его словам, Россию нельзя исключить из Арктического совета, как ее исключили из G8. 14 июня 2015 45eNord.ca

45eNord: Канадцев пугают несуществующей российской угрозой Чтобы оправдать раздутый оборонный бюджет, канадское правительство решило прикрыться «российской угрозой», пишет военный портал 45eNord. На самом деле, война в Арктике маловероятна. Россия думает лишь о том, чтобы защитить свои северные базы, да и климат Крайнего Севера не позволит вести масштабные боевые действия, считает автор. 29 апреля 2015 45eNord.ca

Армия Канады докажет свою боеспособность во время учений в Арктике Через некоторое время после того, как Владимир Путин приказал начать военные учения в Арктике, минобороны Канады также объявило о начале маневров в этом регионе. Как сообщает 45eNord, это решение было принято с целью доказать способность канадской армии «защитить суверенитет страны в Арктике». 21 марта 2015 45eNord.ca