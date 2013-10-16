Саакашвили поделился своим гардеробом с Грузией После обвинений в казнокрадстве Михаил Саакашвили прислал в администрацию правительства Грузии часть своей одежды, купленной на бюджетные средства. Однако в администрации грузинского правительства полученную посылку не приняли. Вещи передали полиции, которая сдала часть гардероба бывшего президента в бюро находок. 20 августа 2014 1 TV

Президент Грузии: Мы не откажемся от наших территорий Георгий Маргвелашвили пообещал бороться за территориальную целостность страны. Об этом он заявил во время памятной церемонии, посвященной шестой годовщине конфликта с Россией, в результате которого Абхазия и Южная Осетия получили независимость от Тбилиси. 8 августа 2014 1 TV

Премьер-министр Грузии: Прекращение свободной торговли с РФ – не трагедия После того как Грузия подписала соглашение об ассоциации с ЕС, она может лишиться всех привилегий в торговле с Россией. Соответствующее решение уже подготовлено российскими властями. Однако премьер-министр Ираклий Гарибашвили не видит в этом трагедии для страны. 1 августа 2014 1 TV

МИД Грузии открестился от выборов в Южной Осетии На парламентских выборах в Южной Осетии ожидается победа партии «Единая Осетия», которая нацелена на сближение региона с Россией. МИД Грузии объявил эти выборы нелегитимными, заявив, что их не контролируют международные наблюдатели. По словам замминистра внутренних дел Давида Залкалиани, международное сообщество не признает результаты голосования. 9 июня 2014 1 TV

Грузинские артисты простили Безрукову поддержку Путина Артисты Грузии обратились в Палату культуры с просьбой разрешить въезд в страну Сергею Безрукову, сообщает 1 TV. По их мнению, поддержка политики Владимира Путина не должна становиться причиной для запрета гастролей актера. 9 апреля 2014 1 TV

В Грузии осквернили словацкий венок, приняв его за российский Демонстрация в Тбилиси, приуроченная к 25-й годовщине разгона оппозиционного митинга, не обошлась без инцидентов, сообщает 1 TV. У ее участников вызвала раздражение лента на венке с бело-сине-красными цветами. Ее растоптали и сожгли, приняв за российскую. Но позже выяснилось, что венок был возложен делегацией Словакии. 9 апреля 2014 1 TV

Капитан грузинской сборной спас жизнь киевскому динамовцу Капитан грузинской сборной, полузащитник «Днепра» Джаба Канкава, спас жизнь капитану киевского «Динамо» Олегу Гусеву, получившему травму на поле. По оценке врачей, вовремя оказанная первая медицинская помощь спасла Гусева от летального исхода. 1 апреля 2014 1 TV

1 TV: Россия лишила Абхазию армии и независимости Спутниковые снимки, на которых изображены пограничные городки ФСБ России и новостройки, возведенные в военных городках на территории Абхазии, дали основание грузинскому телеканалу 1TV говорить о том, что республика фактически оказалась под полным контролем России. 21 января 2014 1 TV

1TV: На время Олимпиады Россия «добавила» себе абхазской территории Безопасность Олимпиады в Сочи отнюдь не повод для новой оккупации грузинской территории, уверены политики в Тбилиси. Так они отреагировали, сообщает 1TV, на решение о временном переносе границы внутрь абхазской территории на 11 километров. Сухум пошел на это с явной подачи Москвы. 20 января 2014 1 TV

Националисты в Поти подрезали крылья «Белой Чайке» Вандализмом назвали организаторы музыкального фестиваля в Поти сожжение флага одной из стран-участниц – России. Грузинские националисты заявили, что флагу оккупантов, которые в 2008 году бомбили города Грузии, в городе не место. После этого инцидента, омрачившего фестиваль, мэр Поти распорядился для справедливости снять флаги и других стран-участниц «Белой Чайки». 5 ноября 2013 1 TV