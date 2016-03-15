Украина демонтирует памятник буденовцам, пока его не разворовали Монумент бойцам Первой конной армии возле автодороги Львов - Киев украинские власти планируют демонтировать. Как сообщает «Цензор.Нет», памятник находится в аварийном состоянии, поскольку местные жители воруют с него медь. 15 марта 2016 Цензор.Нет

Украинские гимнастки объявили бойкот соревнованиям в России Члены украинской сборной по художественной гимнастике не будут участвовать в международных соревнованиях, проводящихся на территории России. Как заявила лидер команды Анна Ризатдинова, пишет «Цензор.Нет», спортсменки не поедут в Москву, где в феврале пройдут сразу два турнира. 22 января 2016 Цензор.Нет

Художник Павленский рассказал, зачем поджег дверь Российский художник Петр Павленский поджег входную дверь здания ФСБ в Москве. Как передает «Цензор.Нет», сам Павленский назвал свою акцию «перчаткой, которую бросает общество в лицо террористической угрозе». После совершения «акции» деятеля искусства задержали по статье мелкое хулиганство. 9 ноября 2015 Цензор.Нет

Глава МИД Украины не услышал в речи Путина ничего нового Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал речь Владимира Путина на Генассамблее ООН «безэмоциональной». Кроме того, передает «Цензор.Нет», украинский политик считает, что российский президент в своем выступлении «не сказал ничего нового». 29 сентября 2015 Цензор.Нет

Украинский депутат покарает «неправильных» милиционеров Запорожья Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что вынудит уволиться сотрудника запорожской милиции, который посмел встать на защиту мужчины с георгиевской лентой. Как пишет «Цензор. Нет», кроме того, депутат собирается внести в Раду закон о запрете георгиевской ленты, поскольку она является «символом российской агрессии против Украины». 12 мая 2015 Цензор.Нет

Украинские СМИ цитируют шуточное послание карателей «Азова» В интернете появилось видео, на котором представители националистического батальона «Азов» выступают с шуточным обращением к российскому телеведущему Дмитрию Киселеву. Герой ролика, с трудом говорящий по-английски, называет себя американским наемником. Вероятно, ролик призван высмеять тех, кто уверен, что на украинской стороне воюют иностранцы. 3 апреля 2015 Цензор.Нет

Цензор.Нет: «Российские каратели» сжигают дома «борцов за Ичкерию» «Цензор.Нет» сообщает, что в Чечне от рук неизвестных «российских карателей» сгорели несколько домов, принадлежащих родственникам боевиков, напавших на Грозный. При этом украинское издание называет террористов «борцами за независимость Ичкерии». 10 декабря 2014 Цензор.Нет

Маккейн: История осудит Обаму за гибель украинцев Сенатор Джон Маккейн раскритиковал Барака Обаму за то, что США до сих пор не начали поставки оружия Украине. По мнению политика, история будет судить Обаму не только как неудачного президента, но и как того, кто ответственен за бессмысленную гибель невиновных украинцев. 14 ноября 2014 Цензор.Нет

Аваков обещает: конвой не пройдет Российский гуманитарный конвой не будет пропущен через территорию Харьковской области, завил глава МВД Украины Арсен Аваков. По мнению чиновника, нельзя допускать возможной «провокации циничного агрессора» на территории Украины. 13 августа 2014 Цензор.Нет

Голландские коммандос готовят «охоту на боевика» Стрелкова Настроения в голландском обществе сейчас «накалены до предела», поэтому весьма велика вероятность того, что Амстердам решит отправить на Украину своих коммандос, сообщает Цензор.Нет. По сведениям украинского издания, это спецподразделение готовит захват «лидера пророссийских боевиков» Игоря Гиркина (Стрелкова), который будет осуществлен «на вражеской территории» ДНР. 25 июля 2014 Цензор.Нет