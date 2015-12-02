Хвиля: Французы освистали Порошенко, потому что стелются перед Россией Украинский журналист и аналитик Юрий Романенко считает, что украинцам не стоит переживать за французов, поскольку они не сочувствуют Украине. Как пишет «Хвиля», именно так журналист отреагировал на критику речи Петра Порошенко рядом авторов французских изданий. 2 декабря 2015 Хвиля

Хвиля: Сколько цветы к посольству РФ ни носи, Кремль этим не задобришь Убаюкивать себя тем, что в России оценили «благородный порыв» украинцев, принесших после катастрофы самолета А321 цветы к посольству РФ, могут только инфантильные дебилы. Так о своих соотечественниках пишет в авторской колонке шеф-редактор аналитического портала «Хвиля» Юрий Романенко. По его мнению, сколько цветы ни носи, разрушать Украину Кремль не перестанет. 2 ноября 2015 Хвиля