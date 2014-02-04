Хартыя'97
Хартыя'97: МИД Белоруссии в растерянности от приграничных действий России
Москва застала Белоруссию врасплох решением учредить пограничную зону на белорусско-российской границе. Представители МИД в Минске с трудом скрывают растерянность и призывают не драматизировать ситуацию, пишет «Хартыя'97». По словам главы пресс-службы министерства, действия России противоречат существующим соглашениям и вызывают «справедливые вопросы».
Украинский «фейсбук-обозреватель» поведал о капитуляции Путина
На сегодняшней пресс-конференции Владимир Путин вел себя не так, как обычно. Об этом в своем Facebook написал украинский политический обозреватель Олег Пономарь. Опытным глазом он диагностировал у Путина суетливые жесты, быструю речь, частое дыхание и кашель, на основании чего сделал вывод о «полной капитуляции» российского лидера.
Американец, объехавший полмира, погиб под колесами «Газели»
Американский велосипедист Рон Макгерити, объехавший 61 страну, погиб в ДТП в Ивановской области. Как сообщает белорусское издание «Хартыя'97», Макгерити называл себя «посланником мира» и считал своим долгом напоминать людям о существовании добра.
«Ляпис Трубецкому» угрожают прокуратурой за нецензурщину
Депутат Госдумы РФ потребовал провести прокурорскую проверку в отношении солиста группы «Ляпис Трубецкой», который нецензурно выругался со сцены в адрес «имперских имбецилов». Пресс-атташе группы заявил, что не видит оснований считать подобные высказывания оскорбительными, а продюсер уверяет, что инцидент произошел в Германии, а не в России, сообщает Хартыя'97.
Хартыя’97: Белорусские шовинисты порвут рубахи за Путина
Лукашенко вырастил «российских шовинистов и фашистов, которые готовы рвать рубахи за Путина», заявил белорусский оппозиционный политик Виталий Рымашевский. Причем Путин, по его словам, это совсем не Россия: для него Россия – это «Макаревич, Шевчук и сотни тысяч достойных людей, которые сегодня противостоят реальной путинской диктатуре», сообщает сайт «Хартыя’97».
Украинский кризис толкнул Москву и Минск к «торговой войне» с ЕС
Россия и Белоруссия ввели запрет на ввоз свинины из Евросоюза. Независимое белорусское издание «Хартия 97» связало это решение с кризисом на Украине и считает, что Москва и Минск ведут торговую войну с ЕС. Россельхознадзор объясняет эмбарго обнаружением в мясе очагов африканской чумы.