Хартыя'97: МИД Белоруссии в растерянности от приграничных действий России Москва застала Белоруссию врасплох решением учредить пограничную зону на белорусско-российской границе. Представители МИД в Минске с трудом скрывают растерянность и призывают не драматизировать ситуацию, пишет «Хартыя'97». По словам главы пресс-службы министерства, действия России противоречат существующим соглашениям и вызывают «справедливые вопросы». 2 февраля 2017 Хартыя'97

Украинский «фейсбук-обозреватель» поведал о капитуляции Путина На сегодняшней пресс-конференции Владимир Путин вел себя не так, как обычно. Об этом в своем Facebook написал украинский политический обозреватель Олег Пономарь. Опытным глазом он диагностировал у Путина суетливые жесты, быструю речь, частое дыхание и кашель, на основании чего сделал вывод о «полной капитуляции» российского лидера. 17 декабря 2015 Хартыя'97

Американец, объехавший полмира, погиб под колесами «Газели» Американский велосипедист Рон Макгерити, объехавший 61 страну, погиб в ДТП в Ивановской области. Как сообщает белорусское издание «Хартыя'97», Макгерити называл себя «посланником мира» и считал своим долгом напоминать людям о существовании добра. 25 июля 2014 Хартыя'97

«Ляпис Трубецкому» угрожают прокуратурой за нецензурщину Депутат Госдумы РФ потребовал провести прокурорскую проверку в отношении солиста группы «Ляпис Трубецкой», который нецензурно выругался со сцены в адрес «имперских имбецилов». Пресс-атташе группы заявил, что не видит оснований считать подобные высказывания оскорбительными, а продюсер уверяет, что инцидент произошел в Германии, а не в России, сообщает Хартыя'97. 28 апреля 2014 Хартыя'97

Хартыя’97: Белорусские шовинисты порвут рубахи за Путина Лукашенко вырастил «российских шовинистов и фашистов, которые готовы рвать рубахи за Путина», заявил белорусский оппозиционный политик Виталий Рымашевский. Причем Путин, по его словам, это совсем не Россия: для него Россия – это «Макаревич, Шевчук и сотни тысяч достойных людей, которые сегодня противостоят реальной путинской диктатуре», сообщает сайт «Хартыя’97». 22 апреля 2014 Хартыя'97