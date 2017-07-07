Украинская армия пыталась свалить на «террористов» убийство военнослужащей Украинские военные 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в один голос утверждали, что военнослужащая Надежда Морозова геройски погибла в результате «миномётного обстрела террористов». Однако, как пишут «Факты и комментарии», позже в прокуратуре признали, что Морозову, которая работала поварихой и не бывала на передовой, убил её же сослуживец. 7 июля 2017 Факты и комментарии

Министр спорта Украины обрадовался отстранению российских соперников Министр спорта Украины Игорь Жданов поддержал отстранение российских паралимпийцев от игр в Рио. Как сообщает издание «Факты и комментарии», он назвал решение Международного паралимпийского комитета «справедливым и правильным». 8 августа 2016 Факты и комментарии

Порошенко: Именно мы, украинцы, защищаем Европу от варварства и тирании Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в настоящее время именно украинцы защищают Европу от «варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем континентом», сообщает издание «Факты и комментарии». При этом он также подчеркнул, что возвращение в «общий европейский дом» стало для украинского народа национальной идеей, которая его объединяет. 22 мая 2016 Факты и комментарии

Украинский дипломат: Россия финансирует терроризм и «русский мир» Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании Совета Безопасности обвинил Россию в терроризме. Как пишут «Факты и комментарии», дипломат заявил, что Москва «навязывает "русский мир" странам на постсоветском пространстве» и «финансирует террористические акты». 12 мая 2016 Факты и комментарии

Во Львове вандалы повредили Монумент славы Неизвестные вандалы повредили советский Монумент славы в украинском Львове. Как пишут «Факты и комментарии», злоумышленники вырвали с памятника пять плит и похитили их. На месте происшествия работают следователи, ведется поиск преступников. 14 марта 2016 Факты и комментарии

Туск назвал «иллюзией» возможность военной поддержки Киева со стороны ЕС Председатель Евросовета Дональд Туск исключил возможность военного вмешательства Европейского союза в вооруженный конфликт на Украине и призвал не строить по этому поводу иллюзий, пишет «Факты и комментарии». Он также отметил, что Брюссель делает ставку на дипломатическое урегулирование украинского кризиса. 26 апреля 2015 Факты и комментарии

Советник Порошенко: Перемирие нужно Украине для изготовления оружия По словам советника украинского президента Юрия Луценко, перемирие нужно Украине для изготовления оружия и техники, а также для получения финансовой помощи от Запада. Украинский политик уверен, что прекращение огня и достижение мира идет на пользу Киеву. 25 октября 2014 Факты и комментарии

ФК: Из бойцов батальона «Донбасс» американцы сделают «морских котиков» Американские военные в отставке займутся обучением бойцов украинского батальона «Донбасс», заявил командир этого вооруженного формирования Семен Семенченко. Он также отметил, что обучать украинцев будут «по системе подготовки "морских котиков" и Delta Force», сообщает издание «Факты и комментарии». 23 сентября 2014 Факты и комментарии