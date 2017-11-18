Таймер: украинские «активисты» сорвали выступление Райкина в Одессе Администрации одесского Украинского театра пришлось отменить моноспектакль Константина Райкина, пишет «Таймер». По словам издания, выступление было сорвано «уличными активистами», которые обвинили российского артиста в поддержке действий Москвы в Крыму в 2014 году. 18 ноября 2017 Таймер

Саакашвили посетовал, что на Украине хуже, чем «даже в путинской России» Глава Одесской области Михаил Саакашвили пожаловался на то, что из-за «поломки» правительственных механизмов на Украине, дела в стране обстоят «даже хуже, чем в путинской России». По крайне мере, по словам губернатора, российский чиновник может добиться поставленной цели, «если договорится с Путиным». 26 июня 2016 Таймер

В Одессе затонул любимый катер Брежнева В одесском порту затонул катер «Буревестник», на котором часто любил кататься генеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев. Как сообщает «Таймер», с 1995 года судно стояло на приколе в гавани в аварийном состоянии. 11 января 2016 Таймер

Мэрия скрыла, что граждане сказали да царскому названию Кировограда Более половины кировоградцев выступили за то, чтобы вновь переименовать город в Елисаветград, сообщает «Таймер». Однако после окончания голосования результаты почему-то исчезли с официального сайта. Возможно, это связано с тем, что исконное название города ассоциируется сейчас не со святой Елизаветой, а с российской императрицей, отмечается в статье. 28 августа 2015 Таймер