Саакашвили: нужно поменять власть в Киеве Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге в Одессе заявил о намерении «поменять власть в Киеве», сообщает «Радио Свобода». Он также призвал своих сторонников приехать 17 октября в столицу Украины, чтобы «победить зло», говорится в статье. 1 октября 2017 Радио Свобода

Олбрайт: После доклада спецслужб Трамп изменит отношение к Украине Во время выступления в Праге экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что победа Трампа - не причина для паники, так как «мы не знаем, что будет». По ее мнению, именно окружение Трампа должно скорректировать его позицию по Украине и России, сообщает «Радио Свобода». 13 ноября 2016 Радио Свобода

Госдеп обещал не снимать санкции с России до «возвращения» Крыма Представитель Госдепартамента Марк Тонер заявил, что результаты президентских выборов в Америке никак не повлияют на санкционную политику США в отношении России. Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине Крым и не выполнит все Минские соглашения, сообщает Radio Free Europe. 10 ноября 2016 Радио Свобода

Российские либералы отказались агитировать крымчан без разрешения Украины Кандидаты от Партии народной свободы в Краснодарском крае обратились в Генконсульство Украины с просьбой выдать им «транзитные визы в Крым» для проведения там предвыборной кампании, однако в МИДе Украины им разъяснили, что это «недопустимо». Поэтому в ПАРНАСе приняли решение прислушаться к рекомендациям Киева и «действовать в рамках международного права», отказавшись от агитации «на территории оккупированного Крыма», сообщает «Радио Свобода». 19 августа 2016 Радио Свобода

Радио Свобода: Россия стала для ЕС «ключевым стратегическим вызовом» По информации «Радио Свобода», Евросоюз считает Россию «ключевым стратегическим вызовом». Как пишет портал, именно такой формулировкой будет описана страна в новом политическом документе ЕС, который должен быть одобрен на саммите 28 июня. 28 июня 2016 Радио Свобода

Посол США: НАТО не наступает, а лишь обороняется от «российской агрессии» НАТО является не наступательным, а оборонительным союзом, и все недавние действия альянса стали всего лишь ответом на российский «акт агрессии» в отношении Украины, заявил посол США в России Джон Теффт в интервью «Радио Свобода» и Voice of America. Теффт также осудил решение российских властей закрыть ряд совместных проектов, однако выразил уверенность, что многие россияне по-прежнему любят Америку и американскую культуру. 28 июня 2016 Радио Свобода