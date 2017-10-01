Радио Свобода
Саакашвили: нужно поменять власть в Киеве
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге в Одессе заявил о намерении «поменять власть в Киеве», сообщает «Радио Свобода». Он также призвал своих сторонников приехать 17 октября в столицу Украины, чтобы «победить зло», говорится в статье.
Олбрайт: После доклада спецслужб Трамп изменит отношение к Украине
Во время выступления в Праге экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что победа Трампа - не причина для паники, так как «мы не знаем, что будет». По ее мнению, именно окружение Трампа должно скорректировать его позицию по Украине и России, сообщает «Радио Свобода».
Госдеп обещал не снимать санкции с России до «возвращения» Крыма
Представитель Госдепартамента Марк Тонер заявил, что результаты президентских выборов в Америке никак не повлияют на санкционную политику США в отношении России. Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине Крым и не выполнит все Минские соглашения, сообщает Radio Free Europe.
Российские либералы отказались агитировать крымчан без разрешения Украины
Кандидаты от Партии народной свободы в Краснодарском крае обратились в Генконсульство Украины с просьбой выдать им «транзитные визы в Крым» для проведения там предвыборной кампании, однако в МИДе Украины им разъяснили, что это «недопустимо». Поэтому в ПАРНАСе приняли решение прислушаться к рекомендациям Киева и «действовать в рамках международного права», отказавшись от агитации «на территории оккупированного Крыма», сообщает «Радио Свобода».
Радио Свобода: Россия стала для ЕС «ключевым стратегическим вызовом»
По информации «Радио Свобода», Евросоюз считает Россию «ключевым стратегическим вызовом». Как пишет портал, именно такой формулировкой будет описана страна в новом политическом документе ЕС, который должен быть одобрен на саммите 28 июня.
Посол США: НАТО не наступает, а лишь обороняется от «российской агрессии»
НАТО является не наступательным, а оборонительным союзом, и все недавние действия альянса стали всего лишь ответом на российский «акт агрессии» в отношении Украины, заявил посол США в России Джон Теффт в интервью «Радио Свобода» и Voice of America. Теффт также осудил решение российских властей закрыть ряд совместных проектов, однако выразил уверенность, что многие россияне по-прежнему любят Америку и американскую культуру.
На вопрос от «Радио Свобода» Коломойский ответил матом
Глава Днепропетровской области и олигарх Игорь Коломойский обматерил журналиста «Радио Свобода». Инцидент произошел во время того, как бизнесмен в сопровождении вооруженных людей проник в государственную компанию «Укртранснефть», которую, по его словам, он освобождал от «российских диверсантов».