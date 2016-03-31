Пресса Украины: Киевская Русь вернет украинцам былую независимость На сайте петиций украинского президента размещена заявка, автор которой призвал переименовать страну в Киевскую Русь. По мнению активиста, это старинное название должно раз и навсегда положить конец утверждениям, что Украина ранее никогда не была независимым государством. 31 марта 2016 Пресса Украины

Аваков облил Саакашвили и сразу стал коррупционером Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что украинский министр внутренних дел Арсен Аваков контролирует неформальные вооруженные формирования и финансирует их из коррупционных доходов. Как передает «Пресса Украины», данное заявление прозвучало после того, как Аваков вылил стакан воды в лицо Саакашвили и потребовал «убраться из его страны». 15 декабря 2015 Пресса Украины

Украина выбрала «отдых с оккупантами» Машины с украинскими номерами нескончаемым потоком едут в «оккупированный» Крым, сообщает издание «Пресса Украины». Радикалы призывают составлять списки «изменников», решивших отдыхать на российском полуострове, и грозят им карами. 17 августа 2015 Пресса Украины

Советник Порошенко: Украину не пустят в НАТО в валенках и тулупе Пока в украинской армии используются валенки и тулупы, стране нельзя идти в НАТО, уверен советник Петра Порошенко Юрий Бирюков. Как сообщает «Пресса Украины», Бирюкова возмутило то, что закупки зимнего обмундирования для армии до сих пор идут не по натовским стандартам 7 мая 2015 Пресса Украины

Украинский «Легион свободы» обещает гнать россиян до Владивостока Украинский патриарх Филарет торжественно освятил новое вооруженное формирование «Легион свободы», созданное для борьбы против России. Его лидер Олег Куцин не скрывает планов по «полному уничтожению врага», война с которым, по его словам, «только начинается» и закончится лишь «во Владивостоке», сообщает «Пресса Украины». 27 апреля 2015 Пресса Украины

Ляшко: На месте Обамы я списал бы Киеву долги и дал бы еще 100 миллиардов Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко написал в Facebook, что он на месте американского президента выделил бы Киеву на безвозмездной основе 100 миллиардов долларов и списал бы ей все долги, сообщает «Пресса Украины». Действуя по его плану, Обама выиграет третий президентский срок и получит новую Нобелевскую премию мира, убежден Ляшко. 21 февраля 2015 Пресса Украины

Олег Ляшко признался, что его сестра воюет на стороне ЛНР В эфире одной из украинских телепередач лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко сообщил, что его сестра сражается на стороне ополчения. «Моя сестра, Виктория, с которой мы вместе выросли, она воюет с оружием в руках на стороне террористов», - признался депутат Верховной Рады. 14 февраля 2015 Пресса Украины

Украинские СМИ накормили ежами «голодающее» Подмосковье После введения эмбарго на западные продукты россиянам стало нечего есть, сообщает «Пресса Украины». Спасительным решением в условиях кризиса стала... заготовка ежей на зиму. Как пишут украинские СМИ, мясо этих милых животных спасает жителей Подмосковья от настоящего голода. 25 ноября 2014 Пресса Украины