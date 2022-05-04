В Подмосковье подвели итоги социально-экономического развития региона в I квартале

Объёмы промышленного производства и строительства, а также грузооборота в Московской области увеличились за три месяца по сравнению с таким же периодом 2021-го.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные Министерства экономики и финансов региона.

«Промышленное производство за первые три месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выросло на 10,4%. Рост в обрабатывающих отраслях достиг 111,3%. Металлургическое производство увеличилось на 39,2%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на 34,3%; текстильных изделий — на 27,8%; лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — на 27,2%; мебели — на 21,2%», — отметили в ведомстве.

Объём строительных работ составил 127,6 млрд рублей, рост — 152,6%.

Грузов перевезли в январе — марте 2022 года 10,1 млн т, это на 22,4% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

Ранее НСН сообщала, что объём производства бумаги и бумажных изделий в Москве в 2021 году увеличился на 57,7% по сравнению с 2020 годом, а по сравнению с 2019 годом он вырос в 2,3 раза.