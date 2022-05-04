«Газпром» 2 мая поставил российским потребителям рекордные 791 млн кубометров газа

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«Газпром» 2 мая поставил российским потребителям рекордный для этой даты объём газа — 791 млн куб. м. Такой объём связан с аномально холодной погодой в зоне действия Единой системы газоснабжения России.
«Газпром» 2 мая поставил российским потребителям рекордные 791 млн кубометров газа
  • globallookpress.com
  • © Igor Russak/dpa

«Сегодня в «Газпроме» на утреннем оперативном совещании было отмечено, что 2 мая компания поставила российским потребителям рекордный для этой даты объём газа — 791 млн куб. м. Причина — аномально низкая для начала мая температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения России (+ 9 °C)», — сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Как стало известно ранее, «Газпром» к следующей зиме создаст рекордный резерв газа в российских ПХГ — 72,662 млрд куб. м.

Это будет сделано для надёжной работы Единой системы газоснабжения России в осенне-зимний период.

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