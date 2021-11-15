ВТБ повысит ставки по ипотеке до 9%

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ВТБ поднимет ставки по ипотечным продуктам на 0,7 п. п. — до 9%, эти изменения вступят в силу с 22 ноября, сообщили в пресс-службе банка.
ВТБ повысит ставки по ипотеке до 9%
  • РИА Новости

«С учётом резкого изменения ключевой ставки, анонсированных планов ЦБ по её росту в декабре, а также повышения ипотечных ставок другими игроками ВТБ принял решение с 22 ноября также пересмотреть ставки по ипотеке. Ставка для клиентов будет повышена на 0,7 п. п., до 9%, как для готового, так и для строящегося жилья. Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 9,1%», — сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Ранее стало известно, что в Сбербанке повысили ставки по ипотеке на новостройки до 8,8% и до 9,1% — на вторичное жильё.

В сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о росте цен на жильё в стране в период пандемии коронавируса.

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