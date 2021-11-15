Сбербанк поднял ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что стоимость ипотеки на покупку недвижимости в новостройках увеличилась до 8,8% годовых. При этом минимальная ставка по соответствующим кредитам, доступная для молодых семей на жильё на вторичном рынке выросла до 8,7%, а для остальных заёмщиков до 9,1%.
Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявил, что «ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян».
В сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о росте цен на жильё в стране в период пандемии коронавируса.