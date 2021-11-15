Сбербанк поднял ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье

В Сбербанке повысили ставки по ипотеке на новостройки до 8,8% и до 9,1% — на вторичное жильё.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что стоимость ипотеки на покупку недвижимости в новостройках увеличилась до 8,8% годовых. При этом минимальная ставка по соответствующим кредитам, доступная для молодых семей на жильё на вторичном рынке выросла до 8,7%, а для остальных заёмщиков до 9,1%.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявил, что «ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян».

В сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о росте цен на жильё в стране в период пандемии коронавируса.