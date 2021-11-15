Сбербанк поднял ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье

Короткая ссылка
В Сбербанке повысили ставки по ипотеке на новостройки до 8,8% и до 9,1% — на вторичное жильё.
Сбербанк поднял ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что стоимость ипотеки на покупку недвижимости в новостройках увеличилась до 8,8% годовых. При этом минимальная ставка по соответствующим кредитам, доступная для молодых семей на жильё на вторичном рынке выросла до 8,7%, а для остальных заёмщиков до 9,1%.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявил, что «ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян».

В сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о росте цен на жильё в стране в период пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить