Греф высказался о ситуации с доступностью жилья для россиян

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Глава Сбербанка Герман Греф в интервью РИА Новости заявил, что «ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян».
Греф высказался о ситуации с доступностью жилья для россиян
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

По его словам, «несмотря на рост цен на первичное и вторичное жильё в 2020 году, который частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам, доступность жилья для граждан сохраняется в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой для объектов первичного рынка».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина заявил, что правительство расширяет программу льготной ипотеки в стране на частные дома.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что правительство России расширяет программу льготной ипотеки в стране на частные дома.

Вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с URA.RU выразил мнение, что снижение стоимости недвижимости в стране возможно в перспективе.

В сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о росте цен на жильё в стране в период пандемии коронавируса.

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