Греф высказался о ситуации с доступностью жилья для россиян
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- РИА Новости
По его словам, «несмотря на рост цен на первичное и вторичное жильё в 2020 году, который частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам, доступность жилья для граждан сохраняется в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой для объектов первичного рынка».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина заявил, что правительство расширяет программу льготной ипотеки в стране на частные дома.
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что правительство России расширяет программу льготной ипотеки в стране на частные дома.
Вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с URA.RU выразил мнение, что снижение стоимости недвижимости в стране возможно в перспективе.
В сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о росте цен на жильё в стране в период пандемии коронавируса.