В Госдуме назвали грамотным шагом расширение программы льготной ипотеки на частные дома

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что правительство России расширяет программу льготной ипотеки в стране на частные дома.
В Госдуме назвали грамотным шагом расширение программы льготной ипотеки на частные дома
  • © Александр Кожохин
  • РИА Новости

«Считаю, что небольшое изменение вектора в сторону частного домовладения очень своевременно. Оно не допускает формирования пузыря, точнее, избыточного спроса на рынке многоэтажного жилого строительства, и мы сейчас видим, что этот рынок несколько перегрет, о чём говорят сильно подросшие цены, особенно в крупных городах, в областных центрах», — пояснил Гутенёв.

Как отметил парламентарий, «это очень грамотный шаг».

«С одной одной стороны, это поддержка и строительной индустрии, индустрии строительных материалов, с другой стороны, эта смена вектора поможет избежать плохих кредитов для банков», — заключил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина заявил, что правительство расширяет программу льготной ипотеки в стране на частные дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить