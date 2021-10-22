В Госдуме назвали грамотным шагом расширение программы льготной ипотеки на частные дома

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что правительство России расширяет программу льготной ипотеки в стране на частные дома.

«Считаю, что небольшое изменение вектора в сторону частного домовладения очень своевременно. Оно не допускает формирования пузыря, точнее, избыточного спроса на рынке многоэтажного жилого строительства, и мы сейчас видим, что этот рынок несколько перегрет, о чём говорят сильно подросшие цены, особенно в крупных городах, в областных центрах», — пояснил Гутенёв.

Как отметил парламентарий, «это очень грамотный шаг».

«С одной одной стороны, это поддержка и строительной индустрии, индустрии строительных материалов, с другой стороны, эта смена вектора поможет избежать плохих кредитов для банков», — заключил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина заявил, что правительство расширяет программу льготной ипотеки в стране на частные дома.