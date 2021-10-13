Французский бизнес инвестировал в экономику Подмосковья 180 млрд рублей за 20 лет
Об этом пишет сайт «Подмосковье сегодня».
По словам главы ведомства Екатерины Зиновьевой, Франция является одним из ключевых партнёров Московской области.
«На сегодняшний день общий объём вложений французского бизнеса в наш регион превысил 180 млрд рублей. В рамках этих инвестиций создано около 40 предприятий, где работают более 27 тыс. человек», — уточнила министр.
Ранее ФАН сообщало, что резиденты технополиса «Москва» экспортировали продукцию на 1,2 млрд рублей в 2020 году.