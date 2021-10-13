Французский бизнес инвестировал в экономику Подмосковья 180 млрд рублей за 20 лет

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В Мининвесте Московской области сообщили, что французские компании инвестировали в регион более 180 млрд рублей за последние 20 лет.

Об этом пишет сайт «Подмосковье сегодня».

По словам главы ведомства Екатерины Зиновьевой, Франция является одним из ключевых партнёров Московской области. 

«На сегодняшний день общий объём вложений французского бизнеса в наш регион превысил 180 млрд рублей. В рамках этих инвестиций создано около 40 предприятий, где работают более 27 тыс. человек», — уточнила министр.

Ранее ФАН сообщало, что резиденты технополиса «Москва» экспортировали продукцию на 1,2 млрд рублей в 2020 году.

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